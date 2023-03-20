周三起像夏天！逐日變熱 吳德榮：周末鋒面雨帶影響北台灣

中央氣象局發布濃霧特報，今天北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天至周五南方氣團逐漸增強。今、明兩天西半部晴時多雲，東半部為多雲時晴、偶有局部零星降雨；氣溫逐日漸升，早晚偏涼，日夜溫差大。今天北部15至27度，中部16至30度，南部17至32度，東部16至30度。

他說，周三至周五各地大都晴時多雲，暖熱如夏，各地區的最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至35度以上。西半部清晨及金馬易有霧。

吳德榮說，周六鋒面影響，北部及東半部有局部短暫雨；北台灣氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮說，周日起鋒面在華南至台灣一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小；由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布，有較大的不確定性，模式亦不斷調整，應持續觀察。