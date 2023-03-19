服務旅客北返 高鐵今晚加開全車自由座列車沿途停8站
加強服務旅客北返需求，台灣高鐵表示，今晚10時35分自左營站加開1班次北上全車自由座列車，沿途共停靠8站，抵達南港站時間為0時45分；若欲搭乘該班次列車的商務車廂，可持自由座車票，經列車長按座位狀況，補足差價後安排入座。
台灣高鐵表示，加強服務旅客北返需求，今日晚間10時35分自左營站加開1班次北上全車自由座列車（商務車廂除外） ，班次為北上8748車次，沿途停靠台南、嘉義、台中、新竹、桃園、板橋、台北及南港站，歡迎旅客多加利用。
台灣高鐵提醒，該班次列車抵達南港站的時間為0時45分，請旅客留意到站時間，預先安排到站後交通接駁。
台灣高鐵表示，旅客若欲搭乘該班次列車的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
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