快訊

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家公園山屋床位申請常被秒殺 雪霸即日起抽籤測試

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近年因疫情關係，民眾戶外登山更加活躍，雪霸管理處熱門路線的山莊床位，因常常被秒殺而怨聲載道。圖／民眾提供
近年因疫情關係，民眾戶外登山更加活躍，雪霸管理處熱門路線的山莊床位，因常常被秒殺而怨聲載道。圖／民眾提供

近年因疫情關係，民眾戶外登山更加活躍，各國家管理公園的網路入園申請，尤其是熱門路線的山莊床位，因採取排序方式，先搶先贏，常常被秒殺而怨聲載道，甚至質疑公平性；為解決山友疑慮，雪霸國家管理處周三公告，即日起將首次全面進行網路申請抽籤測試。

雪霸國家管理處指出，這幾年雪霸入園申請一直有收到民眾反應「我的網速不夠快，搶不贏人家」、「為何有人可以1-2秒就搶到位置」、「是不是有人使用機器人程式」、「為什麼有人輸入驗證碼的時間可以這麼快」、「7點開放申請我已經去上班、上學，怎麼跟人家搶」，種種的聲音，讓他們也開始思考入園採抽籤方式的可行性。

遊憩課長謝銘銓表示，最近已請廠商開發入園申請的抽籤系統，各路線宿營地15日起可採抽籤，測試截止日未定，期間於2個月前提入園申請後抽籤，抽籤隊伍候補完成後，採序位制遞補；單攻申請現階段仍採序位制。

目前開始的入園抽籤系統測試，在測試階段需要有大量的資料才比較能反映出問題，請最近有要申請入園山友，於正式申請入園網站，填寫完申請資料後，支持同意將資料提供本處入園抽籤測試使用，並觀看抽籤結果，測試中任何的意見及問題也請大家可以提出，供後續參考及修正。

雪霸國家管理處副處長陳俊山也表示，營建署所轄各國家管理公園的入園申請，除了超夯的玉山主線是採抽籤外，其他都是按申請排序，由於雪霸的雪山有5條路線匯集，加上登山口有武陵農場，深受山友青睞，369及七卡山莊床位也是超搶手。

他表示，隨著疫情趨緩，1年前容流量管制開放解禁，上月間防疫全面解封後，民眾可出國，近來申請入園件數反而有減少趨勢。另外，今年5月20日起，雪山路線的369山莊開始改建，預計至明年底，屆時會開放24個營地來取代床位。

雪山路線的369山莊將從5月20日進行改建，預計至明年底，屆時會開放24個營地來取代床位。圖／民眾提供
雪山路線的369山莊將從5月20日進行改建，預計至明年底，屆時會開放24個營地來取代床位。圖／民眾提供
為解決山友網路申請疑慮，雪霸國家管理處周三公告，即日起將首次全面進行網路申請抽籤測試。圖／雪霸國家管理處提供
為解決山友網路申請疑慮，雪霸國家管理處周三公告，即日起將首次全面進行網路申請抽籤測試。圖／雪霸國家管理處提供

雪山 國家公園

延伸閱讀

台江國家公園舉辦「與國家公園有約-海海人生」親子遊

沒雨水挹注嘉明湖變甜甜圈 山屋用水吃緊

玉山國家公園山屋水情吃緊 山友登山先做好用水計畫

不下雨！玉山鹿林看天池沒水乾了 籲山友要做好水計畫

相關新聞

長達3年的反聖嬰結束 氣象局：3月下旬有較高降雨機率

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，反聖嬰事件已結束，熱帶海氣特徵已逐漸回復正常狀態。

回暖轉晴 彭啟明：南部未見可解渴 雨勢「到月底仍不樂觀」

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天表示，未來幾天天氣將回暖轉晴，氣溫稍熱，非常適合外出活動，好好珍惜好天氣；下周末開始將有...

北部零星飄雨明起逐日回暖 吳德榮：下周末鋒面雨帶觸台

今天仍受微弱東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，北海岸、大台北東側...

BLACKPINK演唱會北返潮 高鐵今宣布再加開1班次北上全車自由座

南韓知名女團BLACKPINK昨天和今天在高雄世運主場館舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，數萬名粉絲湧入高雄。今...

別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至...

一次搞懂清明節掃墓9大禁忌 命理師：別拍照、勿穿拖鞋

清明節將至，已經有不少民眾提前掃墓。命理師林霖在臉書「林霖開運」表示，每逢清明節祭祖，是慎終追遠的日子，有一些禁忌需要注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦