國家公園山屋床位申請常被秒殺 雪霸即日起抽籤測試

近年因疫情關係，民眾戶外登山更加活躍，各國家管理公園的網路入園申請，尤其是熱門路線的山莊床位，因採取排序方式，先搶先贏，常常被秒殺而怨聲載道，甚至質疑公平性；為解決山友疑慮，雪霸國家管理處周三公告，即日起將首次全面進行網路申請抽籤測試。

雪霸國家管理處指出，這幾年雪霸入園申請一直有收到民眾反應「我的網速不夠快，搶不贏人家」、「為何有人可以1-2秒就搶到位置」、「是不是有人使用機器人程式」、「為什麼有人輸入驗證碼的時間可以這麼快」、「7點開放申請我已經去上班、上學，怎麼跟人家搶」，種種的聲音，讓他們也開始思考入園採抽籤方式的可行性。

遊憩課長謝銘銓表示，最近已請廠商開發入園申請的抽籤系統，各路線宿營地15日起可採抽籤，測試截止日未定，期間於2個月前提入園申請後抽籤，抽籤隊伍候補完成後，採序位制遞補；單攻申請現階段仍採序位制。

目前開始的入園抽籤系統測試，在測試階段需要有大量的資料才比較能反映出問題，請最近有要申請入園山友，於正式申請入園網站，填寫完申請資料後，支持同意將資料提供本處入園抽籤測試使用，並觀看抽籤結果，測試中任何的意見及問題也請大家可以提出，供後續參考及修正。

雪霸國家管理處副處長陳俊山也表示，營建署所轄各國家管理公園的入園申請，除了超夯的玉山主線是採抽籤外，其他都是按申請排序，由於雪霸的雪山有5條路線匯集，加上登山口有武陵農場，深受山友青睞，369及七卡山莊床位也是超搶手。