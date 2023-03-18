北部及東部轉涼短暫雨 彭啟明：中南部近期仍無顯著降雨訊號

今天起東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，北部及東半部雲量多為陰沉天氣，氣溫略有轉涼也有些局部短暫陣雨，而背風面中南部則沒有太大的影響，維持晴時多雲天氣，氣溫方面，以北部氣溫下滑為主。

林孝儒說，而這波東北季風，明天下半天就會減弱轉為偏東風，因此迎風面的東半部還是容易有短暫陣雨。由於華南將有一波雲系在明晚至下周一清晨通過，因此西北部也將有些短暫陣雨影響機會，降雨的範圍較廣泛，但通常雨勢不大，下周一早上起降雨就可望減緩了。

林孝儒表示，而下周一起至下周五多是高壓迴流影響環境，各地天氣相對會比較穩定，以晴時多雲的天氣為主，西半部大概不會有降雨影響，而東半部的降雨也會減緩許多。下周三到下周五隨著中國長江流域一帶有鋒面系統建立，導致台灣附近西南風更顯著增強，更有助高溫顯著飆升，各地氣溫感受會很像夏天。

「大致上要到周末，天氣上才會迎來一波較不一樣的變化」，林孝儒說，預期下周六位於中國長江一帶發展的鋒面系統，就有機會逐漸南下移入台灣。

他說，屆時除了北部及東部轉陰雨天氣外，亦有機會為中南部帶來一波降雨，不過目前離預報時間還有點久，鋒面影響的時間及規模仍是有很大的變動性有待觀察，且對於目前水情有些吃緊的中南部地區水庫的挹注還是比較有限，仍要節約用水。

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天轉涼，建議外出穿件長袖。明天開始回溫，預期下周會很溫暖，但下周末的變化就稍微要留意了。近期中南部仍沒有顯著降雨的訊號。