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明東北季風襲驟降7度兩地有雨 下周再迎33度好天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天東北季風增強，北部、東北部地區轉涼，高溫約降6、7度，北部、東半部地區有局部短暫雨。本報資料照
明天東北季風增強，北部、東北部地區轉涼，高溫約降6、7度，北部、東半部地區有局部短暫雨。本報資料照

中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部、東北部地區轉涼，高溫約降6、7度，僅剩18至20度，中南部地區仍有26至30度高溫，北部、東半部地區留意局部短暫雨。下周一冷空氣減弱，周三、周四西半部及東南部地區將迎來最高溫30至33度，周五則可能再迎來一波東北季風。

氣象預報員張承傳表示，今天各地都有23至30度高溫， 明天東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。桃園以北、宜蘭地區高溫約18至20度，新竹、苗栗及花蓮地區約22至24度，其他地區仍有26至30度，各地低溫維持在17至20度。

張承傳指出，下周一東北季風減弱，各地氣溫陸續回升，下周三、周四西半部、中南部地區高溫將達30至33度，宜花地區約27、28度，各地低溫約20度。雨勢部分，僅下周二東部地區有零星短暫雨，周三至周五各地皆為晴到多雲天氣，下周五或六預計有一波東北季風增強，高溫會略微下降，迎風面北部、東半部迎來局部雨勢。

另外，他也說，下周二至五金門、馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

高溫 東北季風 低溫

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