聽新聞
test
0:00 / 0:00
明東北季風襲驟降7度兩地有雨 下周再迎33度好天氣
中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部、東北部地區轉涼，高溫約降6、7度，僅剩18至20度，中南部地區仍有26至30度高溫，北部、東半部地區留意局部短暫雨。下周一冷空氣減弱，周三、周四西半部及東南部地區將迎來最高溫30至33度，周五則可能再迎來一波東北季風。
氣象預報員張承傳表示，今天各地都有23至30度高溫， 明天東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。桃園以北、宜蘭地區高溫約18至20度，新竹、苗栗及花蓮地區約22至24度，其他地區仍有26至30度，各地低溫維持在17至20度。
張承傳指出，下周一東北季風減弱，各地氣溫陸續回升，下周三、周四西半部、中南部地區高溫將達30至33度，宜花地區約27、28度，各地低溫約20度。雨勢部分，僅下周二東部地區有零星短暫雨，周三至周五各地皆為晴到多雲天氣，下周五或六預計有一波東北季風增強，高溫會略微下降，迎風面北部、東半部迎來局部雨勢。
另外，他也說，下周二至五金門、馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言