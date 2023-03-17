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循環杯驗出甲醛 路易莎：全數下架銷毁、有疑慮可退款

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具進行抽樣品質檢測及標示查核，20件餐具裡，高達有11件不合格，其中路易莎咖啡循環杯、全家便利商店的天然植物纖維便利盤等4件驗出甲醛。記者葉冠妤／攝影
行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具進行抽樣品質檢測及標示查核，20件餐具裡，高達有11件不合格，其中路易莎咖啡循環杯、全家便利商店的天然植物纖維便利盤等4件驗出甲醛。記者葉冠妤／攝影

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中包括路易莎咖啡的循環杯，對此，路易莎咖啡回應表示，針對路易莎向廠商採購的咖啡渣循環杯，其中有一批次檢驗未符合標準，路易莎已全數下架，並退回製造廠商銷毀，對於購買路易莎咖啡渣循環杯的消費者，無論是否屬於該生產批次，只要有任何疑慮，路易莎全數退款。

路易莎指出，該咖啡渣循環杯是由佳旺環保科技公司生產，佳旺環保科技主要訴求環保無汙染的製造技術，使用咖啡渣與天然竹纖維為原料，由植物萃取物取代塑料粘合、專利熱壓技術塑形、生物可分解等特性。路易莎基於循環經濟的成本採購，但有一批產品卻被驗出未符合標準，路易莎目前正深入了解中，並會對該生產廠商追究相關法律責任。

路易莎 咖啡 餐具

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