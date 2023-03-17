循環杯驗出甲醛 路易莎：全數下架銷毁、有疑慮可退款

行政院消費者保護處抽樣品檢查核，20件餐具有高達11件不合格，其中包括路易莎咖啡的循環杯，對此，路易莎咖啡回應表示，針對路易莎向廠商採購的咖啡渣循環杯，其中有一批次檢驗未符合標準，路易莎已全數下架，並退回製造廠商銷毀，對於購買路易莎咖啡渣循環杯的消費者，無論是否屬於該生產批次，只要有任何疑慮，路易莎全數退款。

路易莎指出，該咖啡渣循環杯是由佳旺環保科技公司生產，佳旺環保科技主要訴求環保無汙染的製造技術，使用咖啡渣與天然竹纖維為原料，由植物萃取物取代塑料粘合、專利熱壓技術塑形、生物可分解等特性。路易莎基於循環經濟的成本採購，但有一批產品卻被驗出未符合標準，路易莎目前正深入了解中，並會對該生產廠商追究相關法律責任。