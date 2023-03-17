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有鋒面前暖區的天氣特徵 鄭明典：白天會熱

聯合報／ 記者董俞佳周湘芸／台北即時報導
今天風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。本報資料照片
今天風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。本報資料照片

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天有點鋒面前暖區的天氣特徵，白天會熱。

氣象局說，今天風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

溫度方面，清晨較涼，低溫約16至21度，中部以北沿海受低雲覆蓋影響，天氣較涼，其他地區白天加熱明顯，預計高溫普遍可達26度以上，中南部內陸地區及花東縱谷甚至有31、32度以上高溫出現的機率，中南部日夜溫差大；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局說，明天東北季風增強，周日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一起東北季風減弱，風向漸轉偏南風至西南風，各地氣溫上升較為明顯；下周一至下周四各地大多為多雲到晴，僅下周一、下周二東半部地區有零星短暫雨。

下周五各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨；25日、26日東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今天風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。本報資料照片
今天風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。本報資料照片

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