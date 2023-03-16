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日月潭水位持續下降 日管處啟動第二階段碼頭浮排拖離

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供

由於近日旱象未解，日月潭水位持續下降至742.78公尺，日管處為避免因水位造成碼頭受損無法使用，今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，通知遊艇公會及船家業者，進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排作業，但強調目前儲水率65%，四大公有碼頭仍正常營運中。

日管處指出，近期日月潭水庫旱象未解，水位持續下降，依據經濟部水利署中區水資源局資料顯示至3月16日止，水位已降至742.78公尺，繼3月8日啟動第一階段碼頭浮排拖離措施，拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排後，今天再次預警性啟動第二階段應變措施，未來仍將持續視日月潭水情變化，依水位下降情形滾動採取應變措施，包含每日注意水位下降情形、引橋傾斜程度、浮排使用情形、調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置，調整延伸至其他浮排使用及引橋封閉。

兩年前，日月潭遇百年大旱水位大幅下降，致各公有碼頭引橋、浮排等設施遭受嚴重損壞並影響正常使用及營運，近期日月潭水庫水位仍持續下降，為避免碼頭受損無法使用，決定自日月潭水位743公尺啟動第一階段碼頭預警作業起，今天水位再降至742.78公尺，因而通知遊艇公會及船家業者，進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排作業，後續並將視實際使用情形分別銜接至朝霧及伊達邵碼頭4號浮排後端延伸使用。

大觀電廠表示，日月潭由於配台台電傍晚夜尖峰進行調度水力抽蓄發電，中間差異735.3萬噸的抽蓄水量，使得早上7點是水位最低的時候，而下午3點則是水位最高的時刻，上下落差達1公尺。

日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供
日月潭今天啟動第二階段碼頭浮排調整措施，日管處進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排。圖／日管處提供

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