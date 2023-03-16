宜蘭、大台北有降雨機率 周六東北季風南下轉陰偏涼

今天雖然有些清晨較明顯的輻射冷卻作用，不過整體的溫度大致都比昨天高，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，低溫持續回升，受到北方較弱的大陸高壓南下至黃海影響，今天海峽側的東北風將增強，清晨東北風與台灣東方的偏東風有些交會的情況。

他說，東北部外海有對流發展，北海岸、東北角、宜蘭較可能受到影響有短暫陣雨的機會，大台北東、北側平地也有一點下雨的機會，桃竹地區則是雲量較多，白天的溫度較昨天略低，中南部雲量也有略增的趨勢，不過影響較小，沿海平地上午到傍晚受到海風加強作用，有較大陣風。

柯聿寧說，預計今晚到明晨海峽的東北風就會減弱，逐漸轉變為背風渦漩的環流，背風渦漩會帶來偏弱的西北到偏西風的氣流，容易為西半部帶來霧氣或海上的低雲，因此這段時間能見度可能較差，外出須要留意。

柯聿寧表示，這個背風渦漩隨著北方的波動發展將往北轉東的方向遠離，遠離時會逐漸發展為氣旋鋒面的系統，尾端在明晚到周六清晨就會掠過，隨後東北季風將增強，周六北部、東半部轉陰，北部的溫度稍轉涼。

預估周日東北季風又會慢慢轉為偏東風，柯聿寧說，下半天配合華南水氣通過，北部再度有局部短暫雨的機會，下周一清晨預估北部再度有小型低壓波動發展，受其西半側的環流影響，西北部容易出現霧或低雲，白天東南風將逐漸增強。

他說，到了下周二、周三受到華南到華中活躍的鋒面發展，還會再轉為鋒前偏南到西南風的環境，各地都將明顯回溫、有悶熱的感覺，至於鋒面接近台灣北部的時間點，目前模式預報還是要等到下周四、周五，而模式預報仍然有一些變動的空間，確切帶來降雨的時間仍須觀察幾天預報變化。