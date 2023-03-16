快訊

你上榜了？5生肖今年財運大爆發 第一名回報「翻倍增長」

日韓峰會時隔5年登場！尹錫悅16日將訪日 北韓今晨射飛彈

陸黑道事業入侵泰國？軍警腐敗的「灰色生意」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭、大台北有降雨機率 周六東北季風南下轉陰偏涼

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
東北部外海有對流發展，北海岸、東北角、宜蘭較可能受到影響有短暫陣雨的機會，大台北東、北側平地也有一點下雨的機會。本報資料照片
東北部外海有對流發展，北海岸、東北角、宜蘭較可能受到影響有短暫陣雨的機會，大台北東、北側平地也有一點下雨的機會。本報資料照片

今天雖然有些清晨較明顯的輻射冷卻作用，不過整體的溫度大致都比昨天高，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，低溫持續回升，受到北方較弱的大陸高壓南下至黃海影響，今天海峽側的東北風將增強，清晨東北風與台灣東方的偏東風有些交會的情況。

他說，東北部外海有對流發展，北海岸、東北角、宜蘭較可能受到影響有短暫陣雨的機會，大台北東、北側平地也有一點下雨的機會，桃竹地區則是雲量較多，白天的溫度較昨天略低，中南部雲量也有略增的趨勢，不過影響較小，沿海平地上午到傍晚受到海風加強作用，有較大陣風。

柯聿寧說，預計今晚到明晨海峽的東北風就會減弱，逐漸轉變為背風渦漩的環流，背風渦漩會帶來偏弱的西北到偏西風的氣流，容易為西半部帶來霧氣或海上的低雲，因此這段時間能見度可能較差，外出須要留意。

柯聿寧表示，這個背風渦漩隨著北方的波動發展將往北轉東的方向遠離，遠離時會逐漸發展為氣旋鋒面的系統，尾端在明晚到周六清晨就會掠過，隨後東北季風將增強，周六北部、東半部轉陰，北部的溫度稍轉涼。

預估周日東北季風又會慢慢轉為偏東風，柯聿寧說，下半天配合華南水氣通過，北部再度有局部短暫雨的機會，下周一清晨預估北部再度有小型低壓波動發展，受其西半側的環流影響，西北部容易出現霧或低雲，白天東南風將逐漸增強。

他說，到了下周二、周三受到華南到華中活躍的鋒面發展，還會再轉為鋒前偏南到西南風的環境，各地都將明顯回溫、有悶熱的感覺，至於鋒面接近台灣北部的時間點，目前模式預報還是要等到下周四、周五，而模式預報仍然有一些變動的空間，確切帶來降雨的時間仍須觀察幾天預報變化。

東北風 東北季風

延伸閱讀

今高溫上看31度 吳德榮：周末東北季風 北東轉濕涼

明北部留意零星雨勢 周末迎東北季風白天恐降溫

宜蘭慶祝農民節 表揚「蔥王」林東海榮獲全國10大神農獎

宜蘭羅東警方兩天攔阻4件詐騙 守護人民荷包700多萬元

相關新聞

285億元 高鐵採購日12組列車

台灣高鐵規畫新世代列車採購，傳出日本廠商報價為市價近二點五倍，接連兩次廢標，高鐵公司因此一度有意轉尋歐系車廠。高鐵公司董...

最賺錢醫院 林口長庚6連霸 台大醫院跌出前5

衛福部健保署公布一一○年二二五家醫療院所財報及醫療申報情形，林口長庚連續六年奪下全國整體結餘第一名，金額達卅四點七九億元...

心、腎、代謝 三大慢性共病 急需整合醫療

世界衛生組織對SDGs健康永續「健康福祉」發展項目中，將降低慢性病過早死亡率三分之一作為實踐目標，台灣呢？若以全人照護考...

因應清明連假疏運 台鐵加開30列次17日開放訂票

台鐵局為因應清明連續假期旅運需求，3月31日至4月5日於西部幹線、東部幹線及跨線再加開EMU3000型自強號共30列次，...

明北部留意零星雨勢 周末迎東北季風白天恐降溫

中央氣象局表示，明天各地為多雲到晴天氣，桃園以北地區及北部山區有零星短暫雨，東半部地區仍有局部短暫雨，後天白天北部高溫約...

一張圖教你分辨梅花、桃花、櫻花 關鍵在2特徵

春暖花開，遊客瘋賞花。梅花、桃花、櫻花怎麼分辨，「交通部觀光局」臉書粉專解惑，梅花的花瓣先端圓形，一節枝幹上一朵花單獨開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦