壽司郎「點餐平板」沒顧好…小孩狂戳送上五甜點 網笑：爸媽吃到哭

現在很多餐廳為了節省人力成本，都是讓客人自行點餐，不是每桌配一個平板電腦，就是使用手機掃QR圖碼，客人即可自行進入點餐系統點餐。日前有一名爸爸發文分享全家出外用餐經驗，並以切身之痛提醒大家「千萬不要給小孩拿到點餐平板電腦」，惹笑一票網友「小孩一定很開心」。

有一名爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」上發文分享外出用餐經驗，他表示日前帶全家到《壽司郎》用餐，正準備要結帳時，突然送來五樣甜點，害他靠北到想哭啊！原PO苦中作樂開玩笑的說「真的好開心、好感動，白眼直接翻到屁眼，差點飽到原地當場去世」，於是他心痛的提醒「千萬不要給小孩拿到點餐平板電腦」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「笑死，這不打不行」、「這個有好笑」、「怎麼覺得好可愛」、「我想到蠟筆小新的劇情，哈哈哈，爸爸媽媽吃到哭」、「還都是冰品，無法打包，這我會瘋掉，應該回家會揍她」、「甜點是另外一個胃裝的」、「來都來了，吃吧！」、「跟小孩說沒吃完不能走」、「多出來的費用就從壓歲錢扣了」、「下次你們就知道要顧好點餐的平板了」。

也有不少有同樣經驗的爸媽紛紛表示「我也發生過一次，還好馬上發現，立馬找店員過來跟他們道歉並取消餐點」、「我兒子前天差點給我點4碗拉麵，趕快搶過來取消」、「所以我都讓小朋友坐外面」、「給老婆是一樣效果哦」、「所以有小孩真的花錢，有時候會花這種，莫名其妙的錢」。