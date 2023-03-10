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台灣虎航首航普吉島 機票1599元起下午2時開賣
台灣虎航今天下午宣布，首航普吉島已於今天下午2時開賣。台北-普吉島機票1599元起（單程未稅），銷售期間自今天下午2時至明天晚上11時59分，搭乘期間為今年5月10日至10月28日。
台灣虎航說，今年夏天「泰享受」，帶你直飛普吉島假期。更多航班資訊（ https://www.tigerairtw.com/zh-tw ），購票前，詳見注意事項（https://bit.ly/3Lc3xt9）。
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