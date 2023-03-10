阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

嘉義阿里山英迪格日前遭民眾抱怨，除了業者以「浮動價格」開出兩晚6萬9千元的高房價，全部房型還一定都會看到鐵皮屋。然而，律師林智群眼尖發現，阿里山英迪格的官網居然是簡體中文，直言「這個公關真的不行」。

林智群8日上午8時許在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文寫道，「貴沒關係，在台灣做生意，官網還用簡中，這個公關真的不行」。隨後9時許又發布一則貼文，「我不會因為高檔飯店官網使用簡中就抵制啦！因為我根本沒錢抵制（淚奔）」。

貼文曝光後也掀起討論，有網友表示，「看到簡體字馬上扣分」、「台灣的腥極飯店真的住不起，還是乖乖省錢去日本或泰國」、「消費才需要有錢，抵制不用」、「就像我一生抵制瑪莎拉蒂一樣」、「我連官網都不敢上」、「飯店應該用本地+國際通用語言，這種飯店只能唾棄加黑名單了」。

也有網友提到，「簡中就算了，用詞也完全口國」、「中國都用『酒店』」、「其實嚴格來說，用『酒店』也不是很合適…但大家好像都習慣了（氣）」、「我比較龜毛，只要是用『酒店』命名的一律不消費」、「就很有中國風格的用語，看到就…」。