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台灣虎航第6波促銷增佐賀、曼谷 1599元起上午10時搶票

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
台灣虎航推出夏季航班「第六波開賣 促銷再加碼」活動，優惠價單程1599元起，今天上午10時起準時開賣，至10日晚上11時59分；搭乘期間自3月26日至10月28日。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航推出夏季航班「第六波開賣 促銷再加碼」活動，優惠價單程1599元起，今天上午10時起準時開賣，至10日晚上11時59分；搭乘期間自3月26日至10月28日。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航推出夏季航班「第六波開賣 促銷再加碼」活動，優惠價單程1599元起，今天上午10時起準時開賣，至10日晚上11時59分；搭乘期間自3月26日至10月28日。

台虎說，台北-佐賀、台北-曼谷航線單程未稅價1599元起，搭乘期間自3月26日至10月28日。

另外，台北／高雄-峴港1799元起，台北-仙台2599元起，台北-新千歲2699元起，台北-大阪2799元起；搭乘期間自3月26日至5月31日。以上皆為單程未稅。

台虎說，趁端午節4天、中秋節3天和國慶日4天連假，趕快手刀來安排快樂旅程。更多航班資訊可見（ https://www.tigerairtw.com/zh-tw ），購票前詳見注意事項（ https://bit.ly/3yl8VTb ）。

台灣虎航推出夏季航班「第六波開賣 促銷再加碼」活動，優惠價單程1599元起，今天上午10時起準時開賣，至10日晚上11時59分；搭乘期間自3月26日至10月28日。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航推出夏季航班「第六波開賣 促銷再加碼」活動，優惠價單程1599元起，今天上午10時起準時開賣，至10日晚上11時59分；搭乘期間自3月26日至10月28日。圖／取自台灣虎航官網

航班 台灣虎航 中秋節

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