台灣虎航第6波促銷增佐賀、曼谷 1599元起上午10時搶票

台灣虎航推出夏季航班「第六波開賣 促銷再加碼」活動，優惠價單程1599元起，今天上午10時起準時開賣，至10日晚上11時59分；搭乘期間自3月26日至10月28日。

台虎說，台北-佐賀、台北-曼谷航線單程未稅價1599元起，搭乘期間自3月26日至10月28日。

另外，台北／高雄-峴港1799元起，台北-仙台2599元起，台北-新千歲2699元起，台北-大阪2799元起；搭乘期間自3月26日至5月31日。以上皆為單程未稅。