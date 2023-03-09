把握晴朗好天氣 吳德榮：周日晚變天 緊接著冷氣團襲台下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗，白天各地微熱、早晚偏冷，日夜溫差大，早出晚歸注意衣著調適；各地相對濕度偏低、要補充水分；天乾物燥、也要小心火燭。北部11至27度，中部11至28度，南部10至30度，東部12至30度。

他說，明天起至周日各地持續晴朗，白天各地微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適；西半部晨間易起霧，亦應注意相關訊息及交通安全。

吳德榮表示，周日晚起鋒面抵達，挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變。鋒面快速通過，下周一北、東有雨，氣溫遽降、天氣轉冷，下午雨漸停轉乾冷。

他說，下周二、周三天氣晴朗，清晨將出現最低氣溫，白天氣溫逐日漸升。最新模擬強度略微調弱，以大陸冷氣團的機率為最高，台北測站約可降至13度或14度，夜間因強輻射冷卻加持，部分平地清晨將下探8度左右，仍應注意模式的調整。