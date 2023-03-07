東京迪士尼根本不在東京！揭曉台人最愛去的日本城市Top 10

日本必玩景點有哪些？

日本一直是台灣人的旅遊國家首選之一，去年底開始旅遊解禁，不少人的首站旅行便是飛往鄰近又好玩的日本。每每觀看朋友的社群動態，滿滿都是日本行，哈利波特迷必去的環球影城、「夢之國度」東京迪士尼、絕美古都京都、灌籃高手經典場景江之電平交道⋯⋯實在讓人好想出去玩啊！

日本一共47座都道縣府，景點太多不知道從哪裡開始玩嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出台灣人最愛觀光旅遊的「日本城市TOP 10」，把清單與必逛景點收藏起來，即刻出發自由行吧！

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第十名：靜岡縣

位在日本本州中部的靜岡縣，鄰近神奈川縣，有著日本最高、最著名的世界遺產「富士山」，大家最喜歡去的景點之一「伊豆半島」更是連日本人都非常熱愛的度假勝地，還有熱海沙灘、夢幻景點大井川鐵路等。靜岡縣南部緊鄰太平洋，眺望廣闊綿延的海岸線，十分悠閒，如果喜愛休閒輕鬆的旅程，它會是你的好選擇！

此外，去過靜岡縣「伊豆仙人掌動物園」的網友表示，「可以很親近不同的小動物，隻隻都會賣萌賺零食。水豚非常親人，袋鼠十分慵懶，看他們浸溫泉，可以看足一小時」、「水豚太可愛了，樂園小小的但規劃的很不錯，可以逛完大室山後來走走」，也推薦列入行程中喔。

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第九名：山梨縣

偉岸的富士山位在靜岡縣與山梨縣交界，山梨縣位在內陸，境內的高山、湖泊地景更加豐富，與靜岡縣風貌又不相同。人氣景點「富士五湖」座落於富士山北面，其中的河口湖最受歡迎，觀光景區最多，湖畔附近也有美術館、纜車等，春秋時節可以看到沿岸的櫻花或楓葉，鍾情湖光三色、愛好戶外活動的旅客，不妨走進山梨縣體驗看看！

富士山腳下的「富士急樂園」以刺激遊樂設施聞名，「刺激的設施很影響心臟，不過真的值得」、「非常適合大人的遊樂園，有四種非常刺激的雲霄飛車，還有鬼屋也非常刺激」。

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第八名：沖繩縣

離台灣最近的日本城市沖繩縣，有著自然風光、海景、沙灘，宜人溫暖的氣候，讓人願意頻頻造訪。沖繩縣還保留豐富的琉球文化，首都「那霸市」中有許多歷史遺跡，例如首里城、識名園。沖繩除了觀光、享受美景，也是人氣購物聖地，有8大購物中心、美國村，根本就是愛買族的天堂！

親自走訪首里城公園的網友說「是相當令人驚艷的城池景觀」、「在沖繩非常具有代表性的大城堡，一定要來一趟」，也有不少人推薦美國村，「沖繩的天空就是漂亮，美國村是一個非常有特色的地方，夜晚更是有氣氛，來到這邊可以好好的坐下來喝杯咖啡」。

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第七名：千葉縣

你知道「東京迪士尼」並不在東京嗎？日本必去景點「東京迪士尼度假區」實際上在千葉縣！踏入後彷彿進入夢幻國度，不論大人還是小孩都能玩得十分盡興，鄰近東京都的千葉縣，除了迪士尼還有「鴨川海洋世界」、「母親牧場」，與各類可愛動物親近、餵食，母親牧場一年四季都鮮花盛開，美景令人神往。

有1000多年歷史寺院成田山新勝寺，每年都吸引超過百萬人觀光，可以從成田車站沿路欣賞風景，「年末黃昏冬夜的新勝寺，散步特別有感」、「很大的寺院，還有公園可以散步，天氣好的時候非常的舒適」、「歷史悠久的寺廟，供奉不動明王，環境整潔，風景秀麗」。

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第六名：愛知縣

位在日本本州正中央的愛知縣，離東京、大阪、京都都很近，知名景點「名古屋城」是日本三大名城之一，屋簷上有閃亮亮的金鯱裝飾，又叫做「金城」、「金鯱城」。名古屋市還有日本三大神社「熱田神宮」，擁有許多信眾前去求好運、姻緣，這兩處古蹟景點都是去名古屋必去的景點，「園區很大好逛，熱衷日本史的朋友可能要花一整天才逛得完。歷史古蹟、整體園區都維護得很棒，最讓我感到讚嘆的是樹木花草都修剪地很整齊，卻不制式，是讓人舒服賞心悅目那種。」

動漫迷不能錯過的新景點「吉卜力樂園」在2022年底開幕，擁有五大園區，可以看到《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》等的實境場景體驗，不論是不是宮崎駿的粉絲都非常值得一訪！

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第五名：京都府

有日本古都之稱的「京都府」，吸引眾多來自國外各地的遊客，沉浸這個充滿古色古香的城鎮。世界遺產「清水寺」更是一定要造訪的景點之一，非常適合慢步、靜心觀賞寺院建築，拜訪完順道前往「地主神社」，據說戀愛占卜非常靈驗！「八坂神社」也被京都人暱稱「祇園」，每到7月還會登場「祇園祭」，有超過千年的歷史，八坂神社周邊的人氣景點還有「花見小路」，可以看見藝伎、舞技們穿梭街上，是京都非常獨特的人文風景。

傍晚可以到「鴨川」沿著湖畔騎單車感受晚風，或是找一間咖啡店泡咖啡都十分愜意，「無論哪個季節來京都也要一訪鴨川，因為四季景色怡人」、「每次來到京都，都一定會挑一天鴨川散步。滿滿活力跟生命力。」

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第四名：神奈川縣

緊鄰東京都的神奈川縣，境內有日本鎌倉幕府古都，鎌倉筆直瑰麗的海岸線，成為關東地區夏季海邊度假首選，也是《灌籃高手》的經典場景，許多人會專門前往搭乘路上電車「江之電」，在「鎌倉高校前站」下車，走到平交道一覽整片夢幻海灘。日本知名城市「橫濱市」、「箱根町」也位在神奈川縣，橫濱纜車、橫濱中華街、元町商店街、箱根神社，都是必逛景點。

神奈川縣適合喜歡悠哉旅行的人，「從元箱根港走到這邊不會很遠大概10分鐘左右的腳程而已，碩大的杉木林可以說明這裡的歷史悠久。一早來的時候環境非常的清幽，可以在這邊待上一陣子體驗一下神聖莊嚴的靜謐。」、「山上湖邊的千年神社有一種不同的風味」。

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第三名：大阪府

大阪府熱門景點「環球影城」集合全球人氣電影主體，哈利波特、瑪利歐、侏羅紀公園、小小兵等，被不少人列為必去景點。大阪府知名景點「心齋橋」，就是有個「跑跑人」的固力果大看板，是許多觀光客的打卡聖地，繁華的街道聚集多家藥妝店、百貨商店等，逛街逛累了可以直接前往與心齋橋以一條河道相隔的「道頓堀」，浮誇的餐廳看板是道頓堀的特色，充滿著活力與熱情，感受不一樣的大阪府的風情。

走訪過道頓堀的遊客皆讚譽有佳，「滿滿日式感的景點，道頓堀必吃章魚燒！沿路各種日式料理跟浮誇的招牌，首次來到大阪，不來這邊感覺好像沒來過一樣」、「永遠的經典地標，不管去幾次都要去報到。最近外面的人行道開始拓寬，整體讓行人更好走動，可以漫步從心齋橋走到梅田，非常舒服！」

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第二名：北海道

北海道的景點非常豐富且四季分明，讓人每個季節都想造訪，北海道最重要的城市「札幌」是必去景點之一，有種滿銀杏的北海道大學，秋天時整片金黃飄落；大通公園在夏天舉辦啤酒節、冬天盛大的札幌雪祭，會展出世界上最大的雪雕；還有熱鬧非常的「狸小路商店街」是來北海道一定要血拼一波的地方。

函館、小樽運河的夜景是有機會到北海道旅遊，必須安排上的景點，去過的人都表示「美景絕對不會失望」，「真的超美，強烈建議從4點半呆到5點半，可以同時欣賞白晝與黑夜的函館美景」、「北海道必去的景點，不同季節有不同風貌」、「風再大再冷，能看見這夜景覺得十分值得了！」

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第一名：東京都

來到日本怎麼能不到首都「東京」呢？東京必去景點像是「晴空塔」、「淺草寺」、「雷門」、「東京鐵塔」、「六本木」、「澀谷」等，許多台灣遊客表示「東京好像永遠去不膩！」一定要拍照打卡的紅色巨大「雷門燈籠」，一旁就是香火鼎盛的淺草寺，許多遊客會特地跑來祈福，不過據說這裡的凶籤比例很高，反兒也吸引大家前去試手氣，或是租一身浴衣體驗日本文化，非常有氛圍！

著名地標東京鐵塔、晴空塔，登上可眺望東京景致，天氣晴朗時或夜晚點燈的景色都十分美麗，「從睛空塔上面往外拍攝360度的一個月的縮時影片、完整的看見24小時的變化、非常有意思！建議傍晚造訪、可以看見白天、黃昏和夜晚之美」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年3月6日至2023年3月5日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日本城市景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統