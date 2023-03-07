住阿里山英迪格兩晚的6萬9千元可以怎麼玩？網PO極限：玩日本兩趟

一名台灣民眾抱怨228連假期間，入住阿里山英迪格飯店兩晚要價6萬9千元，讓網友在PTT上熱議，如果有新台幣6萬9千元，可以如何旅遊？有網友表示，這樣的價錢甚至可以來回日本兩趟都沒問題，直嘆國旅「沒有盤子，只有更盤」。

網友認為，將近7萬台幣的房價，甚至能入住歐美地區五星飯店2至3晚。有人認為，台灣飯店的房價雖然「堪比歐美」，但房務員的「月薪才三萬」，勞動階級還真是辛酸。

酷愛出遊日本的台灣網友，貼出各式各樣的旅遊計畫：「6萬9千元可以玩北海道七天」、「這價錢我九州也可以7天6夜，含租車都可能」、「6萬9千元玩東京7天6夜還有找」、「去河口湖五星級溫泉飯店附風呂一晚1萬8千元，還可以邊泡邊看富士山」，有人更表明，「6萬9千元都可以來回飛日本兩次」。

不少人也PO出其他國家的旅遊計畫：「可以讓兩個人去峇里島玩了」、「這個價錢兩人出國去泰國玩5天住4星的還有找」、「上次去尼泊爾請挑夫嚮導走到聖母峰基地營，含國內跟國外機票才5萬」。