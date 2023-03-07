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阿里山英迪格飯店實際開箱 旅客怨：全部房型一定會看到鐵皮屋

聯合新聞網／ 綜合報導
網友PO出實際入住阿里山英迪格飯店照片表示，花了兩萬多元以上的價格，但「全部房型一定都會看到鐵皮屋！」圖擷自「好想住飯店 好康踩雷不藏私」臉書社團
網友PO出實際入住阿里山英迪格飯店照片表示，花了兩萬多元以上的價格，但「全部房型一定都會看到鐵皮屋！」圖擷自「好想住飯店 好康踩雷不藏私」臉書社團

嘉義阿里山英迪格飯店近日被抱怨兩晚住宿價格近7萬元。多位網友在臉書社團「好想住飯店 好康&踩雷不藏私」上PO出實際入住照片和心得，幾乎所有網友都表示，花了兩萬多元以上的價格，但「全部房型一定都會看到鐵皮屋！」

「房間看出去的View沒有想像中好！」、「看廣告說每間房都是山景、雲海，結果是...」、「你就直接說鐵皮屋啊！」旅客抱怨之餘，有人緩頰稱，「沒辦法那邊算是個小聚落吧，不少人家，還有7-11」。不僅如此，也有實際入住旅客稱，飯店強打的「在飯店房間內就能看阿里山日出」，實際上英迪格飯店並不在阿里山森林公園園區內，與園區幾乎還有一段距離。

至於飯店標榜的能在房間內躺著看日出的部分，實際入住的房客則分享，因為山上常因起霧或多風的天氣，「天空不作美，霧茫茫一片」、「沒有日出沒關係，我們有日落」、「在房間陽台看到雲海、日出，應該是極度渺茫的」，實際上能躺在房間內看日出的機會很少。

還有人在留言區認為，主打看日出的景觀飯店要求房客下午4點才能入住，同樣隔日上午11點要退房，「要看日出就是要早起，之後可能也沒辦法補眠，view是真的有辦法欣賞的到嗎？感覺有時間上的壓力」。

不過也有很多網友表示，雖然從房間看出去的景觀不佳，但晚餐相當豐富，包含生魚片、生蠔、牛排、紅白酒等在內的頂級食材，能讓饕客在度假之餘好好滿足味蕾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿里山 英迪格酒店 看日出

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