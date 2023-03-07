辦護照等到靈魂出竅…抽完號碼牌先回家睡一趴 網共鳴：可擺攤賣下午茶

疫情趨緩各國邊境限制逐漸解封，台灣出境人潮持續湧現，不管是辦護照或辦簽證皆大排長龍。有網友發文表示，日前到外交部中部辦事處辦理護照，因需等待1.5小時才能取號，只好放開恥度攤開露營椅，坐下來滑手機慢慢等，引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，日前到外交部中部辦事處，為家人辦理護照事宜，發現辦事處門外長長人龍。原PO表示，此時排隊恥度要夠大，別人都小椅子，自己車上有露營椅，因還要再等1個半小時才能取號，於是將露營椅攤開來，舒服的坐在人龍中等叫號。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「我上次等五個小時」、「上禮拜在北部排了9個小時，排到絕望」、「比開戶還久的概念嗎」、「等到痛苦」、「記得板凳喔」、「忘記帶帳篷去」、「到月底全額滿，乖乖預約下個月」、「上次抽完號碼牌先回來睡一趴了，等差不多再過去」、「你好聰明！我12月去的時候，抽號碼等了30分鐘，抽完看到等候人數385，我直接靈魂出竅」、「我覺得可以去擺攤賣下午茶耶！」

不過也有其它縣市的網友表示「我在高雄，網路預約，去不到10分鐘就走了」、「嘉義，人少很多」、「花蓮辦，不用等」，原PO回應「人在台中，開到花蓮4.5小時，在台中都辦好了」。

也有網友不解問「怎麼不會想要給旅行社辦？」、「不是可以網路預約時間嗎？」，原PO表示「因為只有我一個人近期打算出差要用，而且一次順便連妻小共四本，自己去體驗一下，感覺也不錯啦」，不然在現場看網路預約的辦理速度確實快多了。