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阿里山英迪格飯店兩晚收6萬9千元 醫師：恰是和妻日本行五天四夜花費

聯合新聞網／ 綜合報導
此為日本旅館示意圖，非杜醫師入住的房型。圖片來源：Ingimage
此為日本旅館示意圖，非杜醫師入住的房型。圖片來源：Ingimage

國旅價格再掀波！有民眾表示，在228連假期間入住阿里山英迪格飯店，兩晚的房價高達6萬9000元。胸腔外科醫師杜承哲昨(6)日在臉書PO文表示，發現這個價錢剛好是和妻子前往日本新潟越後老姫旅遊的機票、連同四晚住宿、及第二晚含一泊二食的價錢。

醫師還發現，甚至還有找台幣300元，但若是加入餐費和請滑雪教練的費用就會超高了，隨文還附上旅館內的照片。

網友見文紛紛表示，「我的天，根本太讚了！」以旅遊的過癮程度來說，「爽度比起來，日本比較爽啊」，還有人留言表示，也是五天四夜的行程，前往神戶、大阪難波，來回皆搭乘星宇航空，還吃了A5和牛燒肉，這樣也才29000元，付3萬還有找。也有人說，剛從東京河口湖、箱根之島、橫演連玩十日也才5萬5000元，大嘆：「現在窮人都出國了，文青國旅住民宿，有錢人國旅才住飯店。」

有人甚至對台灣國旅飯店的高額房價表示，「世界怎麼追得上台灣？」、「台灣的旅宿業在這樣下去，未來連假大家都往國外跑」；但有人覺得，「國內飯店有夠貴，也是訂滿滿，完全看不出經濟有什麼不好。」

阿里山 英迪格酒店 日本

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