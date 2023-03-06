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遭訴228連假住2晚噴7萬 阿里山英迪格：有簽入住確認信
今年2月才盛大開幕的嘉義阿里山英迪格酒店遭民眾投訴，一家四口2大2小於今年228連假入住3天兩夜含早晚餐，退房時總共被收取6萬9,000元，因此質疑「飯店住房資訊不公開，損害消費者權益」而向媒體投訴。阿里山英迪格酒店回應，客人入住前與入住當下，都有跟客人確認總金額，並且簽署入住確認信。
民眾投訴，去年11月想要在阿里山英迪格酒店預訂2023年2月25至27日的3天兩夜住宿，由於當時酒店尚未正式營運，無法透過官網訂房，因此透過友人向熟識的飯店人員訂房。由於民眾表示有早晚餐需求，入住時酒店櫃台人員開出含早晚餐6萬9千元的房價，同時表示飯店房價是「浮動價格」，令民眾認為消費者權益受損。
阿里山英迪格酒店行銷公關總監回應，酒店有針對客人所提出的早晚餐需求，重新調整總價並告知，當下客人並無異議；在客人入住前與入住當下，也都有跟客人確認房價、早晚餐價格等細節，並且由客人親自簽署入住確認信。
阿里山英迪格酒店身為全台海拔最高的高級酒店，號稱可以「躺著看雲海」，在開幕之前就令不少國人敲碗期待。阿里山英迪格酒店於2022年12月18日進入試營運，同步開放2022年12月18日之後的訂房。建議國人在入住任何旅店之前，務必事先確認好價格再入住。
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