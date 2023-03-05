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缺蛋！遼寧夜市老攤勝利號：蚵仔煎沒蛋加、滷蛋停賣

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缺蛋！遼寧夜市老攤勝利號：蚵仔煎沒蛋加、滷蛋停賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
勝利號多年來以招牌蚵仔煎廣受民眾喜愛。圖／摘自勝利號蚵仔煎FB粉絲團。
勝利號多年來以招牌蚵仔煎廣受民眾喜愛。圖／摘自勝利號蚵仔煎FB粉絲團。

台灣大缺蛋，已經有小吃店開始「難為無『蛋』之炊」。開業40多年的台北市遼寧夜市老字號勝利號蚵仔煎，日前在臉書粉絲團發出特別公告：「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎『可能』沒蛋加。」除了蚵仔煎陷入「無蛋可炊」的危機，包括蛋煎、蛋花湯、滷蛋在內的三品項，勝利號蚵仔煎乾脆宣布要「無限期」停賣，缺蛋危機若長期持續，恐重創店家收入。

勝利號蚵仔煎3天前就在臉書粉絲團留言指出，「臨時接獲通知，供應商雞場母雞生病撲殺了，我們隨時斷蛋。」隔了一天，甚至直接貼出與雞蛋供應商的Line對話，正式宣告身陷斷蛋危機。

不過勝利號蚵仔煎表示，目前正努力與其他的雞蛋供應商洽商中，希望能夠在店裡庫存的雞蛋消耗殆盡之前，盡快取得雞蛋補貨，也立即停賣蛋煎、蛋花湯、滷蛋，以減緩存蛋消耗；只是若一直無法取得雞蛋補貨，台灣恐怕真的要出現「不加蛋的蚵仔煎」了。

勝利號PO出與供應商的Line對話。圖／摘自勝利號蚵仔煎FB粉絲團。
勝利號PO出與供應商的Line對話。圖／摘自勝利號蚵仔煎FB粉絲團。
遼寧夜市正宗老攤勝利號於FB粉絲團宣告，自3月6日起蚵仔煎可能沒蛋加。圖／摘自勝利號蚵仔煎FB粉絲團。
遼寧夜市正宗老攤勝利號於FB粉絲團宣告，自3月6日起蚵仔煎可能沒蛋加。圖／摘自勝利號蚵仔煎FB粉絲團。

蚵仔煎 雞蛋 粉絲

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