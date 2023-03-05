缺蛋！遼寧夜市老攤勝利號：蚵仔煎沒蛋加、滷蛋停賣

台灣大缺蛋，已經有小吃店開始「難為無『蛋』之炊」。開業40多年的台北市遼寧夜市老字號勝利號蚵仔煎，日前在臉書粉絲團發出特別公告：「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎『可能』沒蛋加。」除了蚵仔煎陷入「無蛋可炊」的危機，包括蛋煎、蛋花湯、滷蛋在內的三品項，勝利號蚵仔煎乾脆宣布要「無限期」停賣，缺蛋危機若長期持續，恐重創店家收入。

勝利號蚵仔煎3天前就在臉書粉絲團留言指出，「臨時接獲通知，供應商雞場母雞生病撲殺了，我們隨時斷蛋。」隔了一天，甚至直接貼出與雞蛋供應商的Line對話，正式宣告身陷斷蛋危機。