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去年國道服務區營業成長1成4 這處年賺6.43億蟬聯冠軍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
清水服務區去年總營收6.43億元，蟬聯年度營業額冠軍。本報資料照
清水服務區去年總營收6.43億元，蟬聯年度營業額冠軍。本報資料照

高速公路局統計，2022年15個國道服務區整體營業額總收入達39.28億元，相較前一年增加14.09%，主要仰賴7月後出遊人潮湧現，營業情形回溫至3.74億元，其中，年度營業額由清水服務區6.43億元蟬聯冠軍，客單價冠軍仍是蘇澳服務區，而關西、泰安、蘇澳及新營4處服務區營業額是創新高。

高公局表示，以國道服務區去年各月份營業額來看，5月受疫情嚴峻及梅雨季影響，營收僅1.98億元，7月後出遊人潮湧現，營業情形回溫至3.74億元，全年整體營業額39.28億元，雖較2021年34.43億元成長，但相較2020年41.44億元仍減少。

高公局指出，去年各服務區前5名營收排名依序為清水6.43億元、關西4.43億元、泰安4.05億元、西湖3.05億元、西螺2.91億元，其中西湖往年均約排名第6，此次躋身第4名，主因是西螺及東山服務區整修造成營業額下降。

高公局也說，關西、泰安、蘇澳及新營服務區去年營業額均創歷年新高，其中，關西及泰安2019年重新裝修後提高用路人消費意願，蘇澳則是2019年底開幕後即受疫情影響，在2022年暑假出遊人潮回流後創造佳績，至於新營則是受惠於鄰近的西螺整修工期長達9個月，用路人改選擇至新營休憩。

另外，各區平均客單價近3年持續成長，由2020年135元、2021年144元增加到2022年153元，成長6.02%，客單價排名第1仍是一站購足東部知名伴手禮的蘇澳服務區，客單價204元，第2名是清水服務區196元、第3名是南投服務區177元。

蘇澳 疫情 國道

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