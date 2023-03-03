快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航個資外洩「林志玲、郭台銘」都在列？傳罰最高20萬 民航局未證實

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航今年1月初收到匿名網路勒贖信件，隨後有部分客戶個資被揭露於駭客網站，且名單涉及政商演藝界名人。圖／華航提供
華航今年1月初收到匿名網路勒贖信件，隨後有部分客戶個資被揭露於駭客網站，且名單涉及政商演藝界名人。圖／華航提供

華航今年1月初收到匿名網路勒贖信件，隨後有部分客戶個資被揭露於駭客網站，且名單涉及政商演藝界名人，包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人林志玲等。該公司第一時間報警，外傳民航局將依「個人資料保護法」開罰最高20萬元，但民航局未證實，僅說已前往華航進行行政檢查，並請該公司陳述意見。

華航1月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間報警及依法通報主管機關，並採取防禦應變措施。但寄信者疑不滿華航報警，陸續在國外相關論壇揭露會員資料，名單鎖定政商界名人，包括副總統賴清德、交通部長王國材、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人徐熙娣、林志玲、徐若瑄等人都入列。

華航當時表示，因涉及資料名單不少為名人，且部分資料與公司資料庫不盡相符，尚無法確定是從公司系統流出。民航局則要求華航說明事件始末，全面檢視系統安全，並針對應變處理、善後措施及未來強化作為等提出改善報告。

根據「個人資料保護法」違反規定可開罰2至20萬元，外傳民航局不排除採最高罰20萬元。民航局僅說，上月已邀集資訊專家前往華航進行行政檢查，並請華航陳述意見，至於裁罰金額則未證實。

華航則表示，日前接獲匿名網路勒贖信件後，已立即報警及依法通報主管機關，配合警方追查事件及釐清原因。該公司尊重主管機關裁罰，也將持續嚴格落實個資保護，提升資安品質，強化資通安全。對於所涉個資事件造成的紛擾及社會關注，表達最誠摯歉意。

華航 民航局 個資

延伸閱讀

南檢起訴邱莉莉 陳以信要求賴清德道歉

郭董深夜臉書力挺 林明溱感動：都是為百姓著想做事

郭台銘說話了：懇請南投鄉親們可以支持林明溱

【重磅快評】邱莉莉不下台 賴清德打黑金攏係假

相關新聞

超商打工天天吃報廢便當 男大生染痛風「腳腫到無法走路」

現在便利商店的便當不斷推陳出新，種類越來越多之外，味道方面也持續升級。然而，有時若是吃太多的超商便當，或許會對身體造成不良的影響。近來有位日本男性，就分享過去打工期間，吃了很多超商的「報廢便當」，結果染上痛風的慘痛經驗。

深夜地牛翻身！0:48宜蘭規模4.9地震 最大震度4級

中央氣象局表示，今天(3日)凌晨12點48分宜蘭地區發生芮氏規模4.9地震，最大震度4級，震央位於宜蘭縣南澳鄉，宜蘭縣政...

蛋荒雪上加霜 嘉縣首間蛋雞場禽流感撲殺逾3萬隻雞毀5萬多顆蛋

禽流感疫情嚴峻，農委會主委陳吉仲上個月才來嘉義縣朴子市肉雞場，視察消毒作業，慰勞感謝防疫人員犧牲春假，不到1個月，嘉義縣...

華航個資外洩傳罰最高20萬 民航局：已請公司陳述意見

華航今年1月初收到匿名網路勒贖信件，隨後有部分客戶個資被揭露於駭客網站，且名單涉及政商演藝界名人，包括副總統賴清德、台積...

清明節離島航線第二波加開逾8千個座位 3月7日開放訂位

因應民眾清明連假(4月1日至5日)返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局今宣布，需求較高的澎湖、金門及馬祖航線已規畫第二波加班...

今吹東北風 環保署預測「這些地方」汙染物易累積

環保署表示，今日環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦