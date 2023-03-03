華航個資外洩「林志玲、郭台銘」都在列？傳罰最高20萬 民航局未證實

華航今年1月初收到匿名網路勒贖信件，隨後有部分客戶個資被揭露於駭客網站，且名單涉及政商演藝界名人，包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人林志玲等。該公司第一時間報警，外傳民航局將依「個人資料保護法」開罰最高20萬元，但民航局未證實，僅說已前往華航進行行政檢查，並請該公司陳述意見。

華航1月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間報警及依法通報主管機關，並採取防禦應變措施。但寄信者疑不滿華航報警，陸續在國外相關論壇揭露會員資料，名單鎖定政商界名人，包括副總統賴清德、交通部長王國材、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人徐熙娣、林志玲、徐若瑄等人都入列。

華航當時表示，因涉及資料名單不少為名人，且部分資料與公司資料庫不盡相符，尚無法確定是從公司系統流出。民航局則要求華航說明事件始末，全面檢視系統安全，並針對應變處理、善後措施及未來強化作為等提出改善報告。

根據「個人資料保護法」違反規定可開罰2至20萬元，外傳民航局不排除採最高罰20萬元。民航局僅說，上月已邀集資訊專家前往華航進行行政檢查，並請華航陳述意見，至於裁罰金額則未證實。

華航則表示，日前接獲匿名網路勒贖信件後，已立即報警及依法通報主管機關，配合警方追查事件及釐清原因。該公司尊重主管機關裁罰，也將持續嚴格落實個資保護，提升資安品質，強化資通安全。對於所涉個資事件造成的紛擾及社會關注，表達最誠摯歉意。