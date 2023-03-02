高雄演唱會「加食延暢」也可享六龜泡湯、旗津露營優惠

高雄4月將舉辦多場大型演唱會，已有不少店家加入「加食延暢」優惠活動，觀光局指出，現在除市區店家外，只要持演唱會門票或票根，六龜山上的寶來花賞溫泉公園也推出大眾spa及足湯五折優惠，若要去旗津海邊露營也能享500元折價，另在愛河貢多拉船票也可享九折優惠。

安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱等大型演唱會陸續在高雄登場。觀光局指出，即將進入花旗木盛開季節，六龜寶來花賞溫泉公園種植大面積花旗木，4月底前不分平假日，持演唱會票券可享大眾spa及足湯五折優惠，住宿折價500，露營折價200元。

此外，旗津汽車露營區擁有絕佳海景視野，4月底前住宿折價500元（不分平假日），再加贈1000元折價券一張，假日入住還可加碼贈送無限暢飲的專屬啤酒杯（一帳2個）；另在海之星沙灘俱樂部也可享85折優惠。

4月底之前，貢多拉船及鰲燈現場購票、蓮潭滑水主題樂園、鳳凌廣場特色飲品，上述皆可享有九折優惠。另在白色戀人貨櫃和中央公園J-cafe消費打卡送薯條、愛河畔啤酒花園消費贈小生啤一杯。