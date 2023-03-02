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高雄演唱會「加食延暢」也可享六龜泡湯、旗津露營優惠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
4月底之前，民眾憑持演唱會門票或票根購買高雄愛河的貢多拉船票可享九折優惠。圖／高市觀光局提供
4月底之前，民眾憑持演唱會門票或票根購買高雄愛河的貢多拉船票可享九折優惠。圖／高市觀光局提供

高雄4月將舉辦多場大型演唱會，已有不少店家加入「加食延暢」優惠活動，觀光局指出，現在除市區店家外，只要持演唱會門票或票根，六龜山上的寶來花賞溫泉公園也推出大眾spa及足湯五折優惠，若要去旗津海邊露營也能享500元折價，另在愛河貢多拉船票也可享九折優惠。

安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱等大型演唱會陸續在高雄登場。觀光局指出，即將進入花旗木盛開季節，六龜寶來花賞溫泉公園種植大面積花旗木，4月底前不分平假日，持演唱會票券可享大眾spa及足湯五折優惠，住宿折價500，露營折價200元。

此外，旗津汽車露營區擁有絕佳海景視野，4月底前住宿折價500元（不分平假日），再加贈1000元折價券一張，假日入住還可加碼贈送無限暢飲的專屬啤酒杯（一帳2個）；另在海之星沙灘俱樂部也可享85折優惠。

4月底之前，貢多拉船及鰲燈現場購票、蓮潭滑水主題樂園、鳳凌廣場特色飲品，上述皆可享有九折優惠。另在白色戀人貨櫃和中央公園J-cafe消費打卡送薯條、愛河畔啤酒花園消費贈小生啤一杯。

壽山動物園區內的「啵得廚房」、「入入輕食選物店」及「白舍」可享限量檸檬茶隨身瓶或限定商品組合優惠價等，若在入入輕食選物店完成指定任務，再加贈限量的Love Zoo, Metoo 胸章1組。

高雄六龜寶來花賞溫泉公園即將進入花期木盛開季節，憑持演唱會門票或票根，大眾spa及足湯5折優惠。圖／高市觀光局
高雄六龜寶來花賞溫泉公園即將進入花期木盛開季節，憑持演唱會門票或票根，大眾spa及足湯5折優惠。圖／高市觀光局
高雄旗津露營區鄰近海邊，步出營區就能欣賞海景。圖／高市觀光局提供
高雄旗津露營區鄰近海邊，步出營區就能欣賞海景。圖／高市觀光局提供
高雄六龜寶來花賞溫泉公園即將進入花期木盛開季節，在山上露營別有一番風味。圖／高市觀光局提供
高雄六龜寶來花賞溫泉公園即將進入花期木盛開季節，在山上露營別有一番風味。圖／高市觀光局提供

演唱會 露營區 愛河

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