宜蘭蔥油餅受害者現蹤Google評論卻遭刪除 附近店家稱：老闆娘很老實

宜蘭某蔥油餅店近日被爆出老闆娘收錢時用手指撥掉1張百元鈔，再向客人表示「少100」，熟練的手法令網友驚呼根本就是「慣犯」。近日也有網友自稱是2年前的受害者，上Google評論區留言。不過，附近店家則替蔥油餅店抱屈，表示老闆娘人很好，只是誤會一樁。

近日一名女網友在Dcard控訴，一家人於宜蘭某攤販買蔥油餅，結帳金額220元，媽媽掏出3張百元鈔付款，但店家接過錢後卻說少一張100，幸好原po有錄影存證，證明真的有張百元鈔掉了，原po母親也發現百元鈔掉在攤販的櫃子裡，店家這才連忙道歉。

影片在網路上流傳，不少人都直呼老闆娘弄掉錢的手法實在太純熟，不禁令人懷疑店家是慣犯。消息傳開後，店家的Google評論被狂洗1顆星，其中出現一則5星評論，不過內容竟是「受害者現身說法」，評論者表示，給5星的原因是怕被Google系統刪除，因為自己看到新聞後才回想起2年前也曾經買過同一家蔥油餅，結帳時被老闆娘告知「少200」，當下他因為太餓所以沒多想便再掏錢，事後越想越不對勁，原來是被老闆娘的「神之大拇指」給騙了。

不過，Google系統目前已將近期湧入的1顆星留言刪除，最新一則評論已是一周前，這位「5星受害者」的評論也同樣被刪除，整體評價已回復至往常的3.9顆星。

而據《中時新聞網》報導，對此事發蔥油餅的附近店家受訪時緩頰，指出老闆夫婦為人客氣、老實，是古意人，不會斤斤計較，沒必要、也不會去貪這1、200元，認定這是誤會一樁。