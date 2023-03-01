快訊

瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生宣判！主嫌殺人未遂判8年 2共犯4年8月

被罵「下女生的雜種」 前主播劉蕙苓感謝經歷家庭傷痛

可立即阻止身體內外老化！為何過40歲後你需要重量訓練？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭蔥油餅受害者現蹤Google評論卻遭刪除 附近店家稱：老闆娘很老實

聯合新聞網／ 綜合報導
影片中，老闆娘接過300元後，有100元順勢掉到地板上。（紅圈處） 圖／Dcard
影片中，老闆娘接過300元後，有100元順勢掉到地板上。（紅圈處） 圖／Dcard

宜蘭某蔥油餅店近日被爆出老闆娘收錢時用手指撥掉1張百元鈔，再向客人表示「少100」，熟練的手法令網友驚呼根本就是「慣犯」。近日也有網友自稱是2年前的受害者，上Google評論區留言。不過，附近店家則替蔥油餅店抱屈，表示老闆娘人很好，只是誤會一樁。

近日一名女網友在Dcard控訴，一家人於宜蘭某攤販買蔥油餅，結帳金額220元，媽媽掏出3張百元鈔付款，但店家接過錢後卻說少一張100，幸好原po有錄影存證，證明真的有張百元鈔掉了，原po母親也發現百元鈔掉在攤販的櫃子裡，店家這才連忙道歉。

影片在網路上流傳，不少人都直呼老闆娘弄掉錢的手法實在太純熟，不禁令人懷疑店家是慣犯。消息傳開後，店家的Google評論被狂洗1顆星，其中出現一則5星評論，不過內容竟是「受害者現身說法」，評論者表示，給5星的原因是怕被Google系統刪除，因為自己看到新聞後才回想起2年前也曾經買過同一家蔥油餅，結帳時被老闆娘告知「少200」，當下他因為太餓所以沒多想便再掏錢，事後越想越不對勁，原來是被老闆娘的「神之大拇指」給騙了。

不過，Google系統目前已將近期湧入的1顆星留言刪除，最新一則評論已是一周前，這位「5星受害者」的評論也同樣被刪除，整體評價已回復至往常的3.9顆星。

而據《中時新聞網》報導，對此事發蔥油餅的附近店家受訪時緩頰，指出老闆夫婦為人客氣、老實，是古意人，不會斤斤計較，沒必要、也不會去貪這1、200元，認定這是誤會一樁。

宜蘭 蔥油餅

延伸閱讀

宜蘭買蔥油餅...老闆收完錢「突喊少1百」手法網嚇壞 女兒發文道歉了

他小時狂笑爸爸「穿老人褲」長大後體驗認錯：冬天不穿會死掉

好市多經典蛋糕「大縮水」？網轟只剩3公分 員工嘆殘酷真相

旭集Buffet「狂吃1海鮮」老闆會哭？老饕曝內行吃法：輕鬆回本

相關新聞

影／對著垃圾車大吵！他拿廢輪胎要砸環保人員 男子出面道歉了

根據環保署表示，國內1年產生約12萬公噸廢輪胎，平均每月需處理廢輪胎量約1萬公噸。日前有網友貼出一則抖音，影片中見一名男子因回收廢輪胎問題與環保人員發生衝突，盛氣之下居然直接拿著輪胎丟向環保人員，引來眾人抨擊。

連假後上班首日天氣霧濛濛 雲嘉南空品差亮「紅燈」

受地形影響，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，截至今早9時止，總計有7處空品測站達到「紅色警示」等級、...

今晚變天！連2波東北季風接力 最冷10度時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，西半部有低雲...

立委批硬湊連假「打亂勞資節奏」 人事總處：未來調整放假均不超過3次

行政院前院長蘇貞昌二○二○年拍板，未來春節連假至少都會有七天的假期，以「挪調放假」方式處理，今年春節連假長達十天，連假政...

補班日今年高達6次！心累效率差 公務員：補班像「行屍走肉」

春節及二二八連假剛結束，但連假補班制度引發檢討，連假前後的周六需要補班，形成一周要上班六天，光二月就有兩周要連上六天班，...

鄭明典示警：空品不好 雲嘉南紅燈 晚間再一波境外空汙

今晚起受到東北季風影響，各地氣溫下探10、11度。氣象局長鄭明典也在臉書示警「空氣品質不好」。鄭明典表示，看預測，今晚半...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦