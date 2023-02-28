不是鐵道迷也被深深吸引！軌道業跨國合作TOP 20 第1名美到超級夢幻

軌道業走出國際！

你也是超喜歡各種火車、區間車、電車的「鐵道迷」嗎？在鐵道愛好者們的眼中，國內外的各型號列車、地鐵、捷運系統等等，都有著讓人深深著迷的魔力，而這些產業聯合不同國家進行的跨國合作，對於他們而言更是夢幻聯動，不只是鐵道迷，就連一般民眾也都印象深刻！

隨著時代演進，除了各國內部的交通網絡越來越完善發達之外，相關產業也紛紛將目光投向國際，開始了許多跨國合作，像是聯名列車、姊妹車站、姊妹鐵道等等，在臺灣也有許多軌道業跨國合作的經歷。在眾多案例中，哪些軌道業的跨國合作在網路上最具熱度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了近3年網路討論度最高的20大軌道業跨國合作案例，一起來看看吧！

image source: 示意圖／Pexels

NO. 20 高雄捷運 × 日本江之島電鐵

高雄捷運在2016年與日本的「江之島電鐵」（江之電）簽署觀光合作協議，透過臺日雙方的鐵道業合作，促進兩國城市間的的觀光交流，同時也為臺日旅遊的熱度增溫。



在當時高捷與江之電還推出數位化的「日臺觀光護照」，也成立了江之電與高捷的專屬合作頁面，在搭乘兩線時民眾可在指定車站以手機出示官網的活動頁面兌換禮物或折扣。此外，在2017年也推出了「小田急．江之電彩繪列車」，以及配合的特別企畫，只要拍下彩繪列車的照片，在國際旅展的相關攤位出示就可獲得限量紀念品，讓人印象深刻，「搭上捷運就能感受到歡樂旅遊氛圍。」

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NO. 18 桃園捷運 × 日本南海電鐵

桃園機場捷運身為連結桃園國際機場的交通系統，除了持續運輸功能發展完善之外，也非常積極拓展國際交流。在2017年桃園捷運公司與桃園機場公司和日本關西國際機場及其重要交通運輸系統「南海電鐵」簽訂合作備忘錄，創下臺日雙機場及雙軌道的合作首例。



當時的桃園市長鄭文燦以及日本大阪觀光局理事長溝畑宏也親自出席見證，兩國機場及鐵路系統的合作，讓桃園與大阪間的觀光變得更加便捷，在簽訂合作的隔年（2018）便推出了「旅行臺灣大阪乘車券」的臺日兩鐵優惠套票，以及紀念合作的彩繪列車，當時有網友表示「去機場時有搭到，很不錯」。

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NO. 17 阿里山林業鐵路 × 日本黑部峽谷鐵道

阿里出林業鐵路可說是臺灣最早開始締結國際姊妹線的鐵道，早在1986年就與日本「大井川鐵道」成為姊妹線。在2013年阿里山林業鐵路又與日本「黑部峽谷鐵道」締結，同為最初為物料運輸而建、後續發展為觀光的兩條登山鐵路，兩線的跨國合作在當時為一美談。



在剛成為姊妹鐵鐵路時兩線就合辦了車票互惠措施，後續也祭出以阿里山林業鐵路「嘉義－奮起湖」區間去回車票免費兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月－欅平」區間去回車票的期間限定活動，吸引許多人參與，「上星剛好衝完阿里山暑假衝北陸，爽賺一波」、「黑部峽谷鐵道不錯」、「風景很棒」。

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NO. 15 桃園捷運 × 日本京成電鐵

桃園機場捷運在2018年與日本連結成田機場和上野的「京成電鐵」（Skyliner）簽署合作意向書，雙方以廣告、官方網站宣傳及彩繪列車交換的活動開啟合作，也在同年販售「桃園捷運×京成電鐵聯合紀念套票」，當時在兩國各自發行了限量2,000套的「旅行臺灣東京乘車券優惠套票」。



本次合作也象徵著桃園國際機場與成田機場間有著更加緊密的連結，除了兩線鐵路的合作之外，在兩個機場也共同提供了許多商家優惠，給予臺灣與東京的旅客更優質的旅遊體驗，「Skyliner很棒」、「期待Skyliner塗裝的桃捷直達車廂，應該很趣味」。

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NO. 13 阿里山林業鐵路 × 斯洛伐克切尼赫榮鐵路

位於斯洛伐克，具有125年歷史的「切尼赫榮鐵路」（Čierny Hron Forestry Railway），在2018年與阿里山林業鐵路簽署合作意向書，成為阿里山締結姊妹線的第5個國家，同時也是第9條姊妹鐵道。



切尼赫榮鐵路為斯洛伐克境內分布最廣、鐵道線最長的林業鐵路系統，和阿里山鐵道一樣最初都是為了木材運輸而鋪設，最後才從典型的林業鐵路轉型觀光。此外，兩條鐵路都致力於維護蒸氣火車，同時也都曾經面臨廢線危機，最終成功成為重要文化資產被保留，充滿歷史意義的巧合讓不少人津津樂道，「又多一個姊妹了。」

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NO. 11 安坑輕軌 × 國際藝術家

在今年（2023）通車的安坑輕軌，為了展現安坑地區的特色，特別結合當地的自然、人文與地景獨特性，以「火金姑」（螢火蟲）為主軸，邀請藝術家為安坑輕軌全線聯手打造故事繪本《跟著螢火蟲去旅行》，並且在多處跨國合作設置「舞動安坑」主題的公共藝術品，妝點沿線車站。

跨國創作的公共藝術品共有4組，分別為玫瑰中國城站（K2）的《星宇安坑》、新和國小站（K8）的《曼波安坑》和《漂浮安坑》、十四張站（K9）的《螢火蟲回家的路》、《星宇安坑》、《飛翔安坑》等等，吸引許多人的目光，「想找時間去搭搭看」。

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NO. 9 臺鐵「鳴日號」× 日本西武鐵道

臺鐵自2015年與日本「西武鐵道」締結姊妹線之後，便陸續有各種觀光合作活動。在2020年臺鐵推出「鳴日號」觀光列車，將70年的莒光號加以改造，以有別於傳統火車的日式美學設計，拿下日本的「Good Design Award」設計大獎，該列車也在2022年和西武鐵道推出聯名活動。



鳴日號與西武鐵道聯名推出「西武鐵道×臺灣鐵路管理局日臺觀光列車聯名紀念西武線一日券」，乘客可憑該券在1日內無限次數搭乘西武線。該活動以臺鐵的「鳴日廚房」及西武鐵道的「52席的至福」兩家列車餐廳為主題設計票券，獲得不少好評，「有餐車給推」、「有點猛」。

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NO. 8 新竹車站 × 日本東京車站

新竹車站自1893年啟用至今已有130年的歷史，也是全臺最老的車站，與日本東京車站在2015年結為姊妹站。先前就有不少人覺得兩座車站具有巴洛克風情的外觀非常相似，同為歷史超過百年的火車站，歲月在兩處留下的獨特風情讓人覺得這兩個車站超級「速配」。



除了在初締結姊妹關係時有過一系列宣傳活動，在2021年的「新竹光臨藝術節」時，新竹車站也和日本藝術團隊「Naked」合作推出了光雕作品「光之旅行」，透過光雕使新竹車站、東京車站光影重疊，讓民眾彷彿穿越時空同遊兩地，「全臺最頂的光雕展」、「很漂亮」、「老建築真的很美」。

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NO. 4 桃園捷運 × 日本阪神電鐵

軌道合作 × 球隊交流

桃園機場捷運與日本「阪神電鐵」於2019年締結友好關係，除了兩家軌道公司外，本次合作還找來「Lamigo桃猿隊」與「阪神虎隊」共同簽署合作意向書，雙方透過彩繪列車、廣告、票務及棒球等事務合作，不只有臺日觀光，更促進了球隊間的交流。



阪神電鐵也在2019年推出與桃園捷運共同企畫、期間限定一年的「桃園捷運號」（桃園メトロ），行駛於大阪、神戶、奈良等地，在當時吸引不少到當地觀光的民眾前往拍照。此外，人氣哥手黃小玟亦為此創作〈阪神電車で行こうよ〉（來去搭阪神電車）歌曲及宣傳短片，「好可愛的歌」、「聽完好想再去甲子園」。

image source: FB／桃園大眾捷運 Taoyuan Metro（桃園メトロ）

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NO. 1 淡海輕軌 × 日本九州旅客鐵道

全臺首創的夢幻光影列車秀

為慶祝淡海輕軌通車3週年，新北捷運在2022年初與日本九州旅客鐵道（JR九州），推出全臺首見的光影列車秀「光之所向」，以實體展演和線上直播同步進行的方式，搭配音樂以及故事章節，在淡海新市鎮的無光害環境展出超級夢幻的列車光影表演，當天有2個百萬粉絲專頁及多家新聞媒體進行直播，在網路上帶起許多討論，創下超高聲量，「很美」、「很酷的活動」、「像MV開場的感覺」。

本次合作由臺灣鐵道最北端的淡海輕軌「崁頂站」與日本JR九州新幹線最南端的「西大山站」攜手進行，象徵著臺日「最短的距離、最暖的關心」，不只在兩地都得到民眾廣大迴響，也被日本多家媒體報導，更在《動腦雜誌》和臺灣廣告主協會（TAA）共同舉辦的「2022行銷傳播傑出貢獻獎」獲得「2022年度傑出Campaign獎 - 銀獎」。

image source: FB／新北捷運（「光之所向」光影列車秀）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年02月15日至2023年02月14日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『軌道業跨國合作』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統