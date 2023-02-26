228連假先冷後回暖 天氣專家指假期後半段很適合出遊

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

天氣風險管理公司天氣分析師吳聖宇說，受到強冷空氣南下影響，今天清晨最低溫出現在新北市富貴角9.0度，桃園楊梅以及大溪也只有9.8度，台南以北到宜蘭地區普遍出現了10-12度低溫。

他說，雖然底層冷平流有一定的強度，但是在低雲覆蓋以及強風的環境下，輻射冷卻作用並不明顯，溫度沒有降到特別低的程度。

今天強烈大陸冷氣團仍持續影響台灣，吳聖宇說，冷空氣已經達到充分南下的程度，北部、東北部全天溫度偏冷，白天高溫僅有14-15度，中部及花東地區白天高溫17-20度，南部高溫仍有21-24度，南北之間的溫差較為明顯，南來北往的朋友多加注意。

他說，今晚到明天清晨看起來風勢會慢慢減小，雲層也可能較為散開，西半部到東北部空曠地區可能要留意輻射冷卻作用造成的低溫，有10度或以下低溫發生的機會。

天氣方面，迎風面地區受到強烈東北季風影響，仍為陰天有短暫小雨或飄雨機會天氣，其他地方則為多雲或陰，吳聖宇說，越往南走看到陽光露臉的機會越高，較為典型的東北季風型態。今天白天期間在沿海、空曠地區的強陣風，尤其是桃園以南到嘉義台南一帶沿海空曠地區，有7-9級強陣風發生的可能性，入夜後風勢才有減小的趨勢。

吳聖宇說，明天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地白天高溫回升，北部、東北部回溫最為明顯，高溫可能回升到18-20度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫則為23-25度，入夜後到28日清晨，西半部到東北部空曠地區仍要留意局部輻射冷卻低溫，雖然冷空氣已經減弱，但部分地區還是有機會降到10度上下，各地日夜溫差大，早出晚歸多留意。

他表示，迎風面地區雲量仍較多，偶有局部小雨或飄雨機會，其他地方則是多雲或晴的天氣型態。西半部沿海的風力將明顯減小下來，出現強陣風的可能性大為降低。

吳聖宇說，28日台灣附近風向為偏東風到東南風，很快轉為高壓迴流的天氣型態，白天溫度持續回升，北部、東北部白天高溫20-23度，中部及花東地區高溫22-24度，南部高溫24-26度，夜晚到清晨溫度仍較低，日夜溫差還是會比較明顯。

天氣方面，他表示，各地都是多雲或晴的天氣型態，28日晚間到3月1日清晨因為回暖的關係，西半部地區可能又會有局部霧發生的機會，外出行車要留意安全，提早注意飛機航班是否受到影響。