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阿里山林鐵檜木「福森號」列車登場 預計下半年通行

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路全新一代台灣檜木車廂「福森號」登場，預計下半年度通行。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路全新一代台灣檜木車廂「福森號」登場，預計下半年度通行。圖／林鐵及文資處提供

豐富阿里山森鐵列車層次，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻計畫經費6500萬元，由本土設計團隊歷時2年9個月打造出全新的6節台灣檜木車廂「Formosensis 福森號」，將於3月開始試車，預計今年下半年開始通行營運。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，因目前車廂沒有冷氣且座位為木板長途坐起來也不舒適，爭取前瞻經費總斥資6500萬元，打造6節適合長程的全新台灣設計的檜木車廂，預計3月開始試車，下半年度可望正式營運。

林鐵及文資處指出，6節檜木車廂採用鋼構骨架，及台灣特有種紅檜、扁柏全新打造，車廂內部有多段情境式間接燈光，依不同環境設定對應照明，光線柔和溫馨，車廂內散發天然台灣紅檜與扁柏香氣。

「福森號」車廂為台灣在地煜翔機械股份有限公司設計車體，及好立設計顧問有限公司設計車廂外觀與內裝，將現有營運中檜木車廂的9公分寬加大至40公分的「枚板」，並進行倒角呈現立體感，窗框寬度由阿里山號的146公分加大至168公分。

內部採進口皮革包覆高彈性泡棉的人體工學座椅，並在表皮車縫線加強立體感，不僅舒適，更具視覺效果；安全性方面，福森號為連控列車，縮短司機員操作列車的反應時間，使用有限元素分析電腦軟體計算多項車體強度，模擬結果經機械工程技師簽證。

周恆凱表示，導入第三方公正單位查證與確證車輛設計、製造、試車等各階段過程，確保製造品質，福森號選擇歷代車廂中具「最高速」與「最平穩」的中興號阻尼避震器轉向架進行優化，降低重心，行駛更加平穩提升舒適性。

林鐵全新「福森號」觀景窗框寬度加大至168公分，內部進口皮革輔人體工學座椅，增舒適度。圖／林鐵及文資處提供
林鐵全新「福森號」觀景窗框寬度加大至168公分，內部進口皮革輔人體工學座椅，增舒適度。圖／林鐵及文資處提供
全新福森號以優化中興號阻尼避震器轉向架，保留阻尼，降低重心，行駛更加平穩，大幅提升舒適性。圖／林鐵及文資處提供
全新福森號以優化中興號阻尼避震器轉向架，保留阻尼，降低重心，行駛更加平穩，大幅提升舒適性。圖／林鐵及文資處提供
林鐵全新福森號車廂外觀採用大片式的台灣檜木板材，搭配深邃的黑色窗框，車身側面以經典紅色點綴。圖／林鐵及文資處提供
林鐵全新福森號車廂外觀採用大片式的台灣檜木板材，搭配深邃的黑色窗框，車身側面以經典紅色點綴。圖／林鐵及文資處提供
林鐵全新「福森號」採間接照明為主要光源，搭配古典小壁燈，營造美感。圖／林鐵及文資處提供
林鐵全新「福森號」採間接照明為主要光源，搭配古典小壁燈，營造美感。圖／林鐵及文資處提供
台灣在地製造設計打造的全新「福森號」車廂內部照明雅致悠閒。圖／林鐵及文資處提供
台灣在地製造設計打造的全新「福森號」車廂內部照明雅致悠閒。圖／林鐵及文資處提供

車廂 阿里山

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