阿里山林鐵檜木「福森號」列車登場 預計下半年通行

豐富阿里山森鐵列車層次，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻計畫經費6500萬元，由本土設計團隊歷時2年9個月打造出全新的6節台灣檜木車廂「Formosensis 福森號」，將於3月開始試車，預計今年下半年開始通行營運。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，因目前車廂沒有冷氣且座位為木板長途坐起來也不舒適，爭取前瞻經費總斥資6500萬元，打造6節適合長程的全新台灣設計的檜木車廂，預計3月開始試車，下半年度可望正式營運。

林鐵及文資處指出，6節檜木車廂採用鋼構骨架，及台灣特有種紅檜、扁柏全新打造，車廂內部有多段情境式間接燈光，依不同環境設定對應照明，光線柔和溫馨，車廂內散發天然台灣紅檜與扁柏香氣。

「福森號」車廂為台灣在地煜翔機械股份有限公司設計車體，及好立設計顧問有限公司設計車廂外觀與內裝，將現有營運中檜木車廂的9公分寬加大至40公分的「枚板」，並進行倒角呈現立體感，窗框寬度由阿里山號的146公分加大至168公分。

內部採進口皮革包覆高彈性泡棉的人體工學座椅，並在表皮車縫線加強立體感，不僅舒適，更具視覺效果；安全性方面，福森號為連控列車，縮短司機員操作列車的反應時間，使用有限元素分析電腦軟體計算多項車體強度，模擬結果經機械工程技師簽證。