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小學生超商內嬉鬧腳放桌上、書包亂丟 阿伯制止反遭嗆：全家就是我家啊！

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，在全家超商看到3名學生佔用桌子，打電動還大呼小叫，外套、書包也亂丟在地上。 圖擷自臉書
有網友表示，在全家超商看到3名學生佔用桌子，打電動還大呼小叫，外套、書包也亂丟在地上。 圖擷自臉書

為了方便客人購買商品後飲食，近年來幾乎每間便利商店都增設許多座位。日前有一名網友發文表示，感謝見義勇為的阿伯，教訓了在全家裡面嬉鬧的沒禮貌小孩！引發網友共嗚。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，日前在全家超商裡面看到三位國小學生佔用三張桌子就算了，邊用手機打電動還大呼小叫，而且外套、書包也亂丟在地上，其中一位還把腳放在桌子上，一旁的阿伯見狀要他把腳放下來，結果他回阿伯說「全家就是我家啊！」

原PO透露，阿伯當下很生氣就罵他們沒家教，並告訴他們將腳放在桌子上這樣很沒衛生，他們不但沒有感到自己的行為有問題，還嘻嘻哈哈的笑阿伯不懂全家就是我家的意思。

原PO無奈表示，這家全家就在台南文元國小隔壁，常常下課就有很多孩子在裡面使用桌椅，也蠻常看到搞的亂七八糟的情況，店員也無能為力，其他客人更是無奈，如果自己是店員遇到這種情況，真的也會不知所措。

貼文一出，不少網友憤憤不平表示「自以為幽默的屁孩」、「真的沒家教」、「教育失敗」、「現在的小孩都狠想呼他們巴掌」、「國小『牲』，真的會很想打欸」、「要是有錄影就好了，就給它們紅」、「在家把腳放桌上我也會駡」、「家長不教，就由社會教」、「一聽就知道家長都沒在教，丟人現眼」、「全家變成免費托嬰中心」。

有遇過類似情況的網友表示「別說小孩了，一堆大人也是這樣，還把鍋碗瓢盆帶進來，真當是自己家」、「全家都有阿北阿婆在裡煮火鍋了，早就沒救了」。

有網友稱這篇很棒「需更多這樣的阿伯」、「阿伯辛苦了」，原PO也回應「我只是覺得阿伯很勇敢」，也有網友建議「可直接回他，都說全家是我家了，這是我家我不歡迎你」、「報警吧，別人的小孩不好管」。

最後，許多網友提出解決辦法，「像這樣叫學校訓導主任來就好」、「記下學號請學校處理」、「可把學號或班級學校直接跟學校說會更有效」、「這時候就要撥打該學校的電話，請該學校的老師過去看看」、「通報學校，讓校長看看他學生『在家情形』校長保證會處理」、「其實教育，時時刻刻都在，店家若無法處理，可請學校介入」。

爆廢公社 書包 超商 全家

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