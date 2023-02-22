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麥當勞冷飲杯蓋太鬆？外帶差點整車「可樂海」 網質疑塑膠封膜隱憂大

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友發文抱怨，不解麥當勞飲料杯為什麼不使用封口機呢？ 圖擷自臉書
有一名網友發文抱怨，不解麥當勞飲料杯為什麼不使用封口機呢？ 圖擷自臉書

先前曾有外送員發文表示，麥當勞冷飲杯蓋在外送界是出了名的鬆，稍微有個閃失會瞬間不見半杯。現在又有一名網友發文抱怨，不解麥當勞飲料杯為什麼不使用封口機呢？麥當勞冷飲杯蓋太鬆的老問題，意外掀論戰。

日前有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文抱怨，他思考了很久，不解為什麼麥當勞飲料杯都不使用封口機呢？因為麥當勞冷飲杯蓋不夠緊，外帶冷飲時，杯蓋經常易滑掉弄翻飲料而浪費，喝不到飲料讓他心情很不美麗。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「我昨天也倒光光」、「對欸，真的有夠煩，每次都倒掉」、「終於有人跟我想的一樣，每次外帶麥當勞真的很煩」、「昨天才倒一杯，還好有另外買塑膠袋裝」、「麥當勞的飲料超容易漏，蓋子永遠都是鬆的」、「我十年前就打給他們公司抱怨過了」、「每次紙袋裏面都沾滿了可樂」、「那天在車上也是一拿，蓋子開了，差點整車都可樂」。

不過也有人提出反面觀點，指出它的隱憂「為什麼不拿好？我也思考了一下」、「已經換直飲蓋很久了不是？」、「你可以自己帶杯子」、「所以我都特別告知要貼封口膠帶」、「你是整天遇地震哦？從來沒倒過飲料欸」、「響應環保，免吸管，現在杯蓋都跟咖啡杯蓋一樣了」、「說到這個我也很納悶，一個塑膠杯蓋真的有比一個塑膠封膜紙更環保嗎？」。

麥當勞 麥當勞冷飲杯蓋 爆廢公社

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