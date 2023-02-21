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日本溫泉旅館更衣室內赫見台灣大媽滑手機 她嚇到不敢脫浴衣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名赴日旅遊的台灣女孩表示，在日本溫泉旅館更衣室內赫見有台灣人在此滑手機，讓她不安到不敢脫光浴衣。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
一名赴日旅遊的台灣女孩表示，在日本溫泉旅館更衣室內赫見有台灣人在此滑手機，讓她不安到不敢脫光浴衣。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名網友在「爆怨公社」PO文表示，赴日本旅遊在岐阜某處溫泉旅館準備泡湯時，在更衣室內看到一名年約6旬的大媽穿好衣服後坐在椅子上滑手機，由於現場還有兩名年輕女性正在吹頭髮，以為若她開始更衣後，大媽會收起手機，未料並非她所想的這樣。

原PO表示，剛開始看到這位大媽坐在更衣室的椅子上滑手機，由於她正在看的是抖音內容，想說她應該也不會想拍攝，但手機正朝她的方向拿著，還以為等她開始更衣後應該會收起手機，便在慢條斯理地換衣時等她把手機收起來，未料她僅剩一件浴衣就脫光了，大媽還是繼續滑著手機又看看周圍，讓她頓時不安了起來。

原PO在不安的情況下，以日文向大媽表明：「更衣室不要使用手機」，但大媽僅是微笑不答，後來同在更衣室內，吹好頭髮的兩名年輕女性以中文再向大媽表明這裡不能用手機，大媽才理解過來。

此次經驗讓原PO覺得，建議大家在赴日旅遊潮下，帶長輩出國時也要跟長輩說明一下當地的規矩，以免很多台灣人來日本旅行，「造成日本旅遊品質下降」，原PO還在留言處表示：「如果是日本人，早就跑去跟旅館工作人員抗議了」、「沒想到整個大浴室都是台灣自己人」。

網友見文紛紛表示，其實日本人真的很介意會拍到他們，在日本拿著手機對著陌生人是相當不禮貌的事，日本泡湯「在置物櫃時就要將手機收起來了」。不少網友還提醒，日本最近也爆出多起溫泉惡劣偷拍事件，「日本溫泉盜攝全是女生拍」、「看來還是不能因為是女生就大意了」，也請台灣民眾赴日旅遊泡湯要小心為上。

日本 溫泉 手機

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