這三點壓垮營運 ATT e Life今年5月退出大直商圈

又有一家百貨商場宣布即將歇業熄燈！ATT剛發出聲明，大直店將營運至今年5月7日止，告別大直據點。根據ATT聲明內容，退出大直商圈主要歸納三因素，包括因過去三年疫情衝擊加上國人消費習慣改變，以及捷運環狀線北環段(劍南路站後尾軌段)敬業三路地上開挖工程即將在2024年發包動工，為避免持續的虧損擴大，大直店將營運至今年5月7日止，告別大直據點。

ATT大直店發布聲明指出，自2018年底開幕至今，規畫以適合親子與家庭為體驗的育樂型態商場為初衷，接著自2019年底起全台開始即遭新冠疫情大規模衝擊，期間與所有廠商們共同攜手度過嚴峻挑戰，但由於過去三年來疫情一波波在全球延燒，面對電商的崛起，不僅改變了國人的消費習慣，更嚴重影響到區域性實體商場的運營。

2021年中旬疫情雖未消退，在ATT董事長戴春發的指示下，重新出發勇於改變現況，並正式更名為「ATT e Life大直店」，主打療癒與娛樂IP動漫特區，更著手計畫在館內增設電影院與KTV相關娛樂項目，並在2021年的下半年開始逐步動工。

ATT表示，得知台北捷運環狀線北環段(劍南路站後尾軌段)敬業三路地上開挖工程即將在2024年發包動工，工程期預估長達8年，館內所有廠商將預期面臨更巨大的交通與人流影響 ，經審慎評估後我們只好決定暫停KTV等相關娛樂項目的進行，避免造成所有協力單位與ATT營運上的更大的損失與負擔。

為避免持續的虧損擴大，ATT做出決定「ATT e Life大直店」將營運至今年5月7日止。至於合作廠商夥伴後續，ATT表示「將秉持著合約精神妥善個別處理善後。」