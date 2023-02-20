南投郡大林道易發生坍方落石 3月20日起道路封閉3個月

南投縣信義鄉郡大林道是進入丹大野生動物重要棲息環境路徑之一，為台灣百岳「八秀」之一，更是非常適合新手一日輕裝單攻的郊山化熱門百岳，因山區道路易發生坍方落石，致使道路交通中斷，目前林道里程25.8公里處存在路基掏空毀損及崩塌的危險，南投林管處宣布將於3月20日起至6月21日全線封閉施工，籲山友切勿強行通過。

南投林管處表示，郡大林道從信義鄉台21線旁十八重溪橋左岸為起點，但近日因天候、地震及山況不穩定，林道沿線仍存在落石及坍方風險；目前林道多處存在路基掏空毀損及崩塌情況，將進行林道23至33公里道路改善工程，請入山民眾評估安全小心通行，切勿逗留，目前將就林道里程22.5、25.8K及32K三區段進行改善工程，建議民眾在安排登山行程時，避開施工時段，以消除行程的不確定因素。