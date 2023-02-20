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南投郡大林道易發生坍方落石 3月20日起道路封閉3個月
南投縣信義鄉郡大林道是進入丹大野生動物重要棲息環境路徑之一，為台灣百岳「八秀」之一，更是非常適合新手一日輕裝單攻的郊山化熱門百岳，因山區道路易發生坍方落石，致使道路交通中斷，目前林道里程25.8公里處存在路基掏空毀損及崩塌的危險，南投林管處宣布將於3月20日起至6月21日全線封閉施工，籲山友切勿強行通過。
南投林管處表示，郡大林道從信義鄉台21線旁十八重溪橋左岸為起點，但近日因天候、地震及山況不穩定，林道沿線仍存在落石及坍方風險；目前林道多處存在路基掏空毀損及崩塌情況，將進行林道23至33公里道路改善工程，請入山民眾評估安全小心通行，切勿逗留，目前將就林道里程22.5、25.8K及32K三區段進行改善工程，建議民眾在安排登山行程時，避開施工時段，以消除行程的不確定因素。
南投林管處指出，為確保林務執行及入山民眾行車安全，依治理需求之迫切性逐期編列相當經費進行改善，同時，南投林管處也會在郡大林道入口處張貼公告，並於網站上提供相關交通資訊，即相關道路封閉資訊屆時將提供給南投縣政府警察局及信義分局等相關單位，以利審查入山證申請等事宜，提醒用路人注意。南投林管處網站 https://nantou.forest.gov.tw/0000769 可查詢縣境內所轄林道基本資料及路況資訊。
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