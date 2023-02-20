超商也缺蛋 直接手寫公告放茶葉蛋鍋裡：不要再問了

台灣國內缺蛋問題嚴重，農委會估2月底才會好轉，不僅麥當勞公告早餐蛋品「銷售超出預期，暫時無法供應」，又有民眾直擊超商茶葉蛋也缺蛋，店員疑被顧客問得不堪其擾，乾脆將公告放在茶葉蛋鍋裡「不要再問了」，顯見十分無奈。

據了解，民眾直擊茶葉蛋也缺蛋的超商位在新竹，民眾發現鍋內雖不是放滿煮好的茶葉蛋，反而是放了一張紙，上頭用手寫「缺蛋、不要再問了」，疑受到近來國內蛋品供應緊張影響，超商也不得不暫停茶葉蛋銷售。

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，農委會主委陳吉仲上午才被問到雞蛋國家隊已成立2年，為何缺蛋及蛋價上漲問題仍無解，陳吉仲自認已盡最大的力量「各位也可以比較美、日、歐盟與台灣」，強調農委會將加速禽舍改建、減免飼料營業稅，讓產業升級。