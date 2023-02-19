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午後變天冷空氣南下 彭啟明：中南部仍沒有降雨的訊號

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午過後東北季風增強，迎風面的北部及東部地區將轉涼有雨 ，以北海岸、北部山區、宜蘭降雨較為明顯。本報資料照片
午過後東北季風增強，迎風面的北部及東部地區將轉涼有雨 ，以北海岸、北部山區、宜蘭降雨較為明顯。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，把握白天的穩定天氣，下半天將有些變化，新的一波冷空氣正南下當中，越晚將有所轉變。春天的特性越來越明顯，幾天轉好幾天又陰雨綿綿。中南部仍沒有降雨的訊號。

今天上半天各地多雲時晴的穩定天氣，天氣風險管理公司天氣分析師廖于霆說，不過中午過後東北季風增強，迎風面的北部及東部地區將轉涼有雨 ，以北海岸、北部山區、宜蘭降雨較為明顯。

溫度方面，北部高溫約21至23度、中南部約25至27度、東部約22至24度，各地夜間低溫在15-16度左右。廖于霆說，另外，隨東北季風增強，午後北部沿海風浪將明顯增強，提醒注意海濱活動安全。

廖于霆說，這波天氣變化對中南部影響不大，但由於環境風速微弱，汙染物容易累積，導致空氣品質不佳，預期整天都是對敏感族群不健康等級，容易過敏的民眾盡量避免外出，或攜帶口罩。

明天持續受東北季風影響，北部東北部雲多有短暫雨，其他各地是多雲天氣。氣溫方面，北部東北部高溫降到16-17度，中南部高溫降到22-26度，東南部降到22度左右，明顯感覺轉涼。低溫方面，各地都在14-15度，感受寒冷。

廖于霆說，這波冷空氣最低溫出現在周二夜間，各地夜間低溫約13-14度，空曠地區或山區可能有接近10度左右低溫，整波冷空氣周三白天起會逐漸減弱，各地天氣也會逐漸好轉。

廖于霆表示，目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動，過去強度發展速度緩慢，未來即便發展為熱帶性低氣壓，也會在離台灣有段距離的地方大幅北轉，對台灣天氣影響不大，不過這會造成未來兩天西部沿海陣風較為強勁，若在此處活動要留意保暖與安全。

東北季風 天氣動態 彭啟明

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