強烈冷氣團+輻射冷卻 3縣市低溫特報 防10度以下低溫

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天中部以北及東半部天氣寒冷，中央氣象局今天上午10點28分針對新竹縣、苗栗縣、金門縣發布低溫特報，影響時間為今天晚間至明天天上午，有局部10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號，提醒民眾注意防範。

中央氣象局說，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象局說，今天強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨。

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部 地區及大台北山區有局部短暫雨。