高鐵攜150家飯店推「優惠雙享」 車票7折還有住宿優惠

台灣高鐵飯店聯票與近150家飯店合作，推出「限定優惠雙享」專案，即日起旅客透過專案合作飯店官網訂房，並加購3月1日至6月30日高鐵車票，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，即享高鐵車票7折起優惠（疏運期間8折優惠）。各飯店也分別回饋高鐵旅客指定房型優惠房價、贈送餐飲、房型升等、延長入住時間等優惠。

台灣高鐵表示，飯店聯票「限定優惠雙享」專案合作飯店包含台北凱撒大飯店、關西六福莊生態度假旅館、嘉義蘭桂坊花園酒店、高雄H2O水京棧國際酒店、墾丁福華渡假飯店等，活動期間也推出如入住台北凱撒大飯店加購高鐵車票，即贈500元SPA券及莫凡彼冰淇淋兌換券，每晚住宿2100元起；入住高雄H2O水京棧國際酒店一晚5800元起，享京棧會館（行政酒廊）免費使用1次、再贈迎賓點心及飲品。

此外，台灣高鐵也邀請旅客響應環保，3月底前凡選擇入住高鐵飯店聯票「綠色生活 你我同行」專案合作的134家飯店，透過減省盥洗備品與續住不更換毛巾等方案，即可享加購高鐵票7折起優惠。

台灣高鐵表示，高鐵飯店聯票「限定優惠雙享」專案，希望透過異業結盟的方式，為旅客規畫多元化的住宿選擇。專案適用高鐵搭乘日期自3月1日起至6月30日，期間限定可享專案7折票價，遇疏運期間則仍可享8折優惠。