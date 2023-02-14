麥擱報啦…台南「滿出來」燒肉便當排到崩潰 熟客分享最銷魂組合

台南美食琳瑯滿目，排隊美食更是多不勝數。日前有一名網友貼文喊「老闆我愛你呀！」透露台南知名排隊燒肉店，肉滿成這樣賣80元，會排隊不是沒有原因的，引發網友狂讚「真的是佛心」。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，表示台南觀光城，知名排隊燒肉店，肉滿成這樣才賣80元，會排隊不是沒有原因的。

貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「霸氣！好滿的肉」、「這個燒肉感覺很強內」、「不管數量，光是厚度就贏了」、「看得我都餓了」、「爛！台北都沒有」、「真的是佛心」、「這間好吃，很有飽足感」、「烤雞腿，烤鮪魚，燒肉都不錯，但是建議可以打電話去訂，不然吃飯時間都會排很久」。

台南在地人透露，這間「佳味燒肉便當」位於台南市南區金華路二段，是許多南區人記憶中最美味的燒肉便當，但因為排隊人潮真的太可怕了，所以在地人不會太常來買，除非剛好有空可以在開店之前就來排隊，不然那排隊人潮真的會讓人非常崩潰。

有熟客網友分享最銷魂的組合是「雞腿加燒肉，還要半熟荷包蛋」、「我都直接請店家做100的，肉爆炸滿」、「要雞腿加燒肉才是完美」、「我都買魚肚加燒肉加蛋」、「我都吃他家的雞腿，吃十幾年了每次吃還是覺得好好吃」、「金ㄟ，從小吃到大吃不膩」、「雞腿好吃唷，加上那顆蛋超讚，但人實在太多，久久才去排隊買來吃」。

不過也引發在地人不滿「噓！不可以報出來」、「在我家附近，每天大排長龍，別再報了」、「這間不要報，已經爆難排隊」、「下班時間還排到旁邊巷子」、「不要在報了，我都排到天荒地老」、「已經排隊排到在地人都不想買了，別再報了，這裡附近的都很難吃，快去別的地方吃啦」。