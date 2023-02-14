蛋價調漲！早餐店公告「加蛋+20元」 網噓：不如加肉片

物價漲不停！近期受到禽流感疫情影響，雞蛋供應量吃緊，缺蛋情況越來越嚴重，昨(13)日起雞蛋每公斤調漲2元，蛋價重回去年七月的歷史新高價。有一名網友提問「早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？」掀論戰。

日前有一名網友在PTT上以「早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？」為題發文，原PO表示蛋價又漲了，早餐店阿姨成本提高入不敷出，總不能虧錢做生意，那如果早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？

文章曝光後，迅速引起熱烈討論，許多網友對此現象提出譴責「幸好我不吃早餐」、「真他媽貴爆」、「15我就不吃了還20」、「我這邊加蛋15，我就不行了」、「15極限真的，20我可以喝兩瓶麥香奶茶了」、「快比主計處的20元蚵仔麵線貴了」、「一斤漲2元，一顆要漲5元？早餐店想當黑心店」、「蛋要20，我不如加肉片」、「早餐改吃空氣了」。

不過也有網友表示，原物料都漲成這樣了，這樣的價格「我OK」、「鐵板燒現在就一顆蛋20啦」、「阿姨看是誰？志玲阿姨我ok」、「叫一聲帥哥就可以」、「自己弄真的不難啦」、「出門前煎一下不用五分鐘，要自立自強」、「20元就受不了，那30怎麼辦？」、「懷念加蛋五元的日子」、「想吃就會買好嗎」。