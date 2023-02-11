今高溫上看32度 下周鋒面+冷氣團襲台 恐跌破10度低溫
天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示表示，東半部的零星飄雨已停歇，今天各地轉多雲時晴，陽光下舒適微熱、早晚涼。北部15至26度，中部15至30度，南部16至32度，東部16至30度。
他說，明天至下周一白天各地晴朗穩定；氣溫逐日升，白天微熱、早晚涼。
吳德榮說，下周一傍晚起鋒面抵達，北、東轉有雨。下周二強冷空氣南下，各地氣溫驟降、北台灣愈晚愈濕冷；下周三、周四大台北、東半部有局部短暫雨，北台灣冷，中南部早晚冷。
他表示，由於各國模擬略微修弱，台北測站約可降至13度左右，以達到大陸冷氣團的機率為最高；不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化還是很大，需注意保暖。
他說，下周五白天起冷空氣減弱，各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。
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