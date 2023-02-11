今高溫上看32度 下周鋒面+冷氣團襲台 恐跌破10度低溫

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看近期基層藥局爆出缺藥的「安蒙西林」，有哪些藥物也有缺藥危機？若遇上藥局缺藥民眾該如何因應。

2023-02-11 05:50