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高雄人不哭了！家樂福宣布 高雄愛河店將續約繼續營業

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福愛河店在地主豐邑建設的支持下，宣布將續約繼續營業。記者商成／攝影
家樂福愛河店在地主豐邑建設的支持下，宣布將續約繼續營業。記者商成／攝影

高雄人不哭了！家樂福高雄愛河店原本宣布2月19日租約到期不繼續營業，但在訊息揭露之後，許多消費者紛紛在社群媒體留言或到愛河店內親自表示不捨，地主豐邑建設得知後，與台灣家樂福總公司多次交換意見，在充分體恤民意的共識下，雙方同意再續約，讓陪伴在地27年的家樂福愛河店繼續營業。

台灣家樂福表示，感謝地主豐邑建設的大力支持，也承諾將持續提供最佳的商品、最優惠的價格及最在地的服務，一起打造愛河店成為高雄市民的好鄰居。台灣家樂福自第一家分店的大順店於1989年在高雄市開幕營業後，已在台灣深耕35年，目前在高雄市有9家量販店及17家超市店，一直秉持著服務消費者及照顧工作夥伴為優先任務，希望未來在強化在地採購及在地消費的經營策略下，配合政府相關單位，繼續專注經營所有分店與在地商圈共榮，並發展家樂福在地的工作夥伴。

家樂福高雄愛河店將維持正常營業狀態，包括商店街所有承租廠商也如往常提供服務，歡迎喜愛家樂福的民眾回到愛河店繼續民生消費。

家樂福 愛河 高雄市

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