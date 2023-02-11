脫單靠「月老」神助攻！網推6大人氣月老廟

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「月老」相關話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的月老廟與拜月老禁忌有哪些。

情人節即將到來，今年的你還是一個人嗎？如果想有對象一起甜蜜度過，不妨一起來看看網友分享的熱門月老廟與拜月老注意事項，讓月老幫忙牽起愛情的紅線。

網推「霞海城隍廟」求姻緣超靈驗 「台南祀典武廟」月老紅到日本 全台6大月老廟 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友對於「月老廟」的討論發現，「台中樂成宮」與「台北霞海城隍廟」獲得極高的聲量，不少民眾分享自身經驗，說道「樂成宮月老幫我找的對象跟我求婚了，明年也預計要回去還願」、「聽說霞海城隍廟求正緣很靈」、「霞海城隍廟的月老真的快、狠、準，大家有需要的話可以去求一下姻緣」，表示若有結婚的打算，但苦無對象，北部及中部的朋友可考慮至以上兩間月老廟求正緣。

而「台北龍山寺」也是知名月老廟，不少網友表示「前幾個月去龍山寺拜拜，結果男友不管是家庭背景、三觀、飲食習慣都跟我列的條件超像」、「拜完後兩個禮拜就脫單了」，推薦想脫單的民眾準備好理想條件清單後，可至龍山寺拜拜；而「台南祀典武廟」的月老則是火紅到國外，有新聞報導日本一名50歲大叔平均每兩週寄一次航空急件信件給台南祀典武廟的月老，網友看了笑道「到底是在追月老還是追喜歡的人」，不過也有民眾表示「我看日本網站的留言，其實很多日本人在台灣求姻緣後，遇到的也是同樣國家的」，覺得月老真的神通廣大，不分國界。

拜月老供品首選甜食 強求紅線小心招爛桃花 拜月老5大注意事項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 而拜月老要注意的事項可不少，民眾最常詢問「供品要怎麼準備？」，網友解答「月老喜歡吃甜食，甜點、零食都可以」、「自己喜歡的糖果餅乾，拜拜完還是要把他們吃掉最重要」，表示供品記得挑選合乎月老口味的「甜食」，讓月老有好心情幫忙牽紅線，也有民眾提醒「供品要買雙數」，有代表成雙成對的含意。

另外，許多民眾到月老廟都會希望能求得「紅線」，多數廟宇的紅線都要向月老連擲三次聖杯才能帶走，網友說道一直求不到聖杯「可能表示資訊講得不夠清楚，或是緣分未到」、「直接把紅線帶走，小心有可能招到爛桃花喔」，表示無需強求紅線，等緣分來了自然就會求得；此外，「服裝整潔」是拜月老最基本的注意事項，民眾分享「服裝不能過於暴露，如熱褲、涼鞋、拖鞋都不合適」、「帽子、墨鏡、耳機建議先取下」，表示拜月老的服儀規則與一般廟宇皆同，是對神明表達基本的尊敬。

單身的各位都列好對象的條件清單，準備好到月老廟拜拜了嗎？新的一年，祝大家都能找到心中理想的另一伴，讓感情有個順遂的開始！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「月老廟」相關討論則數。

觀測期間：2022/01/01~2023/01/18，共ㄧ年

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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