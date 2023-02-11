台灣被評「行人地獄」引爆討論 馬路到底為什麼「如虎口」？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「行人地獄」相關話題聲量，帶您了解有關行人地獄的討論聲量以及熱議焦點。

去年十二月初時，台灣被國外知名媒體形容是「行人地獄」，指出在交通方面有許多亂象及不安全之處，後經發酵逐漸在台灣引起各式各樣關於交通安全的討論，就讓我們來看看網友們的看法吧！

台灣交通事故頻傳 檢舉制、高罰金才是解方？ 「行人地獄」話題 近ㄧ個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖 近一個月內關於行人地獄的討論中，在1月5日時，有網友發文詢問大家覺得如何才能改進台灣目前的交通亂象現況，引發眾多回覆提到應該重視「違停」的行為，表示對於行人來說「下雨天停到整個騎樓沒辦法走，被逼著走在車道上，是常有的事」，大大增加了行人與汽機車擦撞的風險。另外也有許多人表示想根治違停最簡單的處理方式是重罰，說道若「檢舉違規可以分一半的錢」一定會有許多人為了獎金去檢舉相關違規事項，只要違規者被罰到怕了便不敢再犯了。

而台中市連兩天發生重大車禍，事件引發網友高度關注，遂於1月8日當天掀起討論聲量，紛紛對於行人相關議題表達自己的看法，表示「台灣很多車都不禮讓行人」、「兩天上演？整個台灣不是天天上演嗎？」感嘆整體交通環境還有許多待改善的部分。

一段婦人過馬路閃車跌倒的影片在1月31日爆紅後，便受到網友的熱議，使行人安全相關議題更受到關注。另外，交通部在同日也宣布將汽機車不禮讓行人的罰則不論車種一律提高至3,600元，望可改善行人的交通安全，不過仍然有許多網友認為罰得不夠重，在相關新聞下留言表示「3,600元都可以算重罰了？」、「罰那麼輕，是不是應該修法罰單加重? 這種罰36,000元我都覺得可以。」認為此類處罰之法規依然還有改進空間。

法規、執法問題多 但駕駛素質仍令人最擔憂 「行人地獄」熱議焦點 近ㄧ個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖 再更深入觀察網路上對於行人地獄的討論焦點，有許多人表示就算罰則提高，若是警察不嚴格執法，依然會讓違規者抱持僥倖的心態繼續違規，若能「要求警察用最高標準抓違規抓好抓滿」想必能讓對於這些案件在發生前起到嚇阻的作用。

另外，法規制度也是關注的焦點，民眾表示現今規定中的罰則對於交通違規事項並沒有遏止的作用，若是不小心被抓到就當「繳停車費」了，因此有相當多的網友表示希望可以用「檢舉加上重罰」的方式增加罰款金額與次數，讓違規的人再也不能以僥倖的心態犯法。

最後，講到交通事故的發生，駕駛的素質也是受到熱議的話題，「駕照太好考」、「汽車根本不讓行人」等問題才是導致「馬路如虎口」的真正原因。眾多網友分享道，若能以「路考加嚴，每兩年都要回去重考」、「導入駕照積分系統」等方式加強駕駛人的能力及素質，才有辦法真正改善台灣的交通現況。

不管是行人或駕駛人，在路上都應注意路況，若能進一步提升所有用路人的素養，相信就算不用罰款的方式，也可以解決台灣的交通亂象，脫離行人地獄的臭名！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「行人地獄」相關討論則數。觀測期間：2023/01/04~2023/02/05，共ㄧ個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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