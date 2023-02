國際名廚江振誠出書分享人生味譜 版稅捐公益團體

國際名廚江振誠於即將在2月24日出版的新書《我活著我的人生嗎?:實踐人生最高版本 》當中,與另外四位作者——暢銷作家劉軒、知名藝人Janet謝怡芬、奧丁丁創辦人王俊凱、人生引導師CC,一同分享人生中的奮鬥經驗,鼓舞讀者回歸初心,設定人生目標,掌握自我人生的方向盤。

江振誠在書中以「我相信:人不能什麼都想要」為章節主題,分享給被現實困住的人們。鼓勵讀者在人生中勇於歸零,挫折時回歸初心,就能重新出發,並簡化人生選項,做到全心投入,讓目標清晰,然後全力以赴。

江振誠表示:「我喜歡保持簡單。設立清楚的目標,在過程保持靈活度。時間和精力有限,我們必須要有取捨,一心一意才能有累積。Cook the Best Out of Life,驕傲地做自己!」