國際名廚江振誠出書分享人生味譜 版稅捐公益團體

國際名廚江振誠於即將在2月24日出版的新書《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本 》當中，與另外四位作者——暢銷作家劉軒、知名藝人Janet謝怡芬、奧丁丁創辦人王俊凱、人生引導師CC，一同分享人生中的奮鬥經驗，鼓舞讀者回歸初心，設定人生目標，掌握自我人生的方向盤。

江振誠在書中以「我相信：人不能什麼都想要」為章節主題，分享給被現實困住的人們。鼓勵讀者在人生中勇於歸零，挫折時回歸初心，就能重新出發，並簡化人生選項，做到全心投入，讓目標清晰，然後全力以赴。

江振誠表示：「我喜歡保持簡單。設立清楚的目標，在過程保持靈活度。時間和精力有限，我們必須要有取捨，一心一意才能有累積。Cook the Best Out of Life，驕傲地做自己！」