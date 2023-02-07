聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際名廚江振誠出書分享人生味譜 版稅捐公益團體
國際名廚江振誠於即將在2月24日出版的新書《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本 》當中，與另外四位作者——暢銷作家劉軒、知名藝人Janet謝怡芬、奧丁丁創辦人王俊凱、人生引導師CC，一同分享人生中的奮鬥經驗，鼓舞讀者回歸初心，設定人生目標，掌握自我人生的方向盤。
江振誠在書中以「我相信：人不能什麼都想要」為章節主題，分享給被現實困住的人們。鼓勵讀者在人生中勇於歸零，挫折時回歸初心，就能重新出發，並簡化人生選項，做到全心投入，讓目標清晰，然後全力以赴。
江振誠表示：「我喜歡保持簡單。設立清楚的目標，在過程保持靈活度。時間和精力有限，我們必須要有取捨，一心一意才能有累積。Cook the Best Out of Life，驕傲地做自己！」
五位作者皆將本書版稅捐贈公益團體，江振誠捐贈給中華動物福祉國際交流協會、劉軒捐贈給家扶基金會、Janet謝怡芬捐贈給心臟病兒童基金會、王俊凱捐贈給臺東幸福食物銀行、CC捐贈給財團法人人智學教育基金會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言