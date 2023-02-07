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鋒面周五到北部東半部有雨 下周有強冷空氣低溫下探8度

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鋒面周五到北部東半部有雨 下周有強冷空氣低溫下探8度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨觀測資料顯示，仍有鋒前鬆散雲系通過，伴隨弱降水回波，北部、東半部及中部山區有零星降雨，桃園、苗栗及馬祖有濃霧。圖/氣象局提供
今晨觀測資料顯示，仍有鋒前鬆散雲系通過，伴隨弱降水回波，北部、東半部及中部山區有零星降雨，桃園、苗栗及馬祖有濃霧。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，仍有鋒前鬆散雲系通過，伴隨弱降水回波，北部、東半部及中部山區有零星降雨，桃園、苗栗及馬祖有濃霧。

吳德榮表示，今晨氣溫較昨晨略升，截至4時53分，各地區平地最低氣溫，北部(桃園觀音區)14.6度，中部(台中清水區)15.3度，南部(台南新化區)16.7度，東部(宜蘭三星鄉)17.0度。

吳德榮說，最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(7)日北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。北偏涼，中南部白天微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫：北部15至22度，中部16至28度，南部17至30度，東部17至28度。 

吳德榮也提到，最新模式模擬顯示，明(8)日漸好轉，北部短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨的機率；周四(9日)空檔，西晴、東偶有局部短暫雨的機率；氣溫逐日漸升，中南部日夜溫差大。周五(10日)鋒面通過，北部及東半部轉有雨，氣溫略降。周六(11日)漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；下周(12)日天氣好轉，各地晴朗穩定；氣溫逐日回升。 

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下周一(13)日另一鋒面通過，天氣轉變；之後約有2、3天受「強冷空氣」影響。目前模擬大多達「強烈大陸冷氣團」的強度、部分模式甚至接近「寒流」；平地最低氣溫可降至8度左右。不過，各國模式皆在調整中，應繼續觀察。

吳德榮 桃園

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