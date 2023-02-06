又是租約到期！家樂福嘉義北門店2月26日將熄燈 在地民眾直呼可惜

繼大直店去年底熄燈、高雄愛河店確定2月19日租約到期不繼續營業之後，家樂福嘉義北門店也於2月6日發出最新公告，宣布門市因租約到期，將在2月26日晚間11時正式結束營業。消息於臉書「綠豆嘉義人」社團一出，引發在地民眾一片哀嚎，「離家3分鐘不到的量販店就這麼關了，可惜啊」、「少一個便利的採買地點，以後要跑好遠」，甚至有民眾回憶起「小時候跟阿嬤三天兩頭就手牽手去逛家樂福，是最開心的時光！阿嬤走了幾年、現在店也要收了......」滿滿的回憶讓許多民眾直呼可惜。

業者指出，北門店原本就是國有地，因租約到期，且嘉義市政府計畫在現址打造新圖書館總館，因此結束營業，將會持續努力尋覓適合的新地點拓展新店鋪，但目前適合量販大店的地點越來越難尋，若有適合開設超市店的地點，也會考慮優先展店來滿足地區民眾需求。