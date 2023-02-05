一張圖看天氣！5段式變化 這天好轉後再迎東北季風變天

今天是元宵節，也是24節氣之始「立春」，天氣變化快速，難以捉摸，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，北台灣兩天一變的天氣變化相當快速，時晴時雨、忽涼忽暖，中南部地區僅周一有雨，其他時間天氣穩定，但日夜溫差大；周四冷空氣減弱，全台各地稍回暖，但周五東北季風增強，迎風面有雨。

氣象局指出，本周天氣有5段式變化。周一（2月6日）鋒面通過，各地易有雨，北部地區有局部瞬間較大雨勢，需留意強陣風，雨緩後仍易有低雲影響，地勢高的路段能見度差，用路人需小心駕駛。

周二、三（2月7、8日）東北季風增強，迎風面雨。北部、東部地區多雲短暫雨，中南部地區多雲到晴；北部、東北地區整日涼冷，其他各地早晚涼、白天氣溫回升；周二清晨西半部易有霧或低雲影響能見度，東北季風增強後，需留意沿海較大風浪影響。

周四（2月9日）冷空氣減弱，北台灣稍回溫。西半部地區多雲到晴，大台北山區局部雨、局部晨霧，東半部地區有短暫雨；氣溫部分，各地稍回暖，但西部清晨易有霧，用路人行車需注意安全。

周五、六（2月10、11日）東北季風增強，迎風面雨。北部、東部地區多雲短暫雨，中南部地區多雲到晴；北部、東北部整日涼冷，其他各地早晚涼、白天氣溫升。

周五東北季風增強時，雨區是否有擴大影響至中南部，還需留意最新氣象預報資訊，另冬被季風增強後，需留意沿海較大風浪影響。