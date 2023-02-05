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好美！雪山年後率先下雪 銀白色世界影片曝光
雪山今天清晨下雪，山友攻頂後今天中午陸續返回369山莊，山友潘彥睿、張鈺苹等人分享拍下的雪景，山上一片美麗的銀白色世界，也出乎意料，登雪山「賺到了」！
雪山主峰今天清晨下雪，步道9.7公里以上開始有積雪，厚度2到5公分，369山莊並沒有下雪，不過，今天中午攻頂的山友陸續返回369，並分享上午7點多在雪山主峰拍下的雪景，美景讓人驚艷。
雪山於上個月強烈寒流來襲時，海拔較低的太平山、南橫公路思源埡口等地方都下雪，雪山卻不見降雪，雪霸國家公園管理處理處副處長陳俊山說，1月25日那波寒流，雪山地區可能水氣不足，今天受到東北季風影響，雪山主峰氣溫攝氏零度以下，加上氣象條件適合，率先傳出降雪。
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