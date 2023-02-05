好美！雪山年後率先下雪 銀白色世界影片曝光

雪山今天清晨下雪，山友攻頂後今天中午陸續返回369山莊，山友潘彥睿、張鈺苹等人分享拍下的雪景，山上一片美麗的銀白色世界，也出乎意料，登雪山「賺到了」！

雪山主峰今天清晨下雪，步道9.7公里以上開始有積雪，厚度2到5公分，369山莊並沒有下雪，不過，今天中午攻頂的山友陸續返回369，並分享上午7點多在雪山主峰拍下的雪景，美景讓人驚艷。