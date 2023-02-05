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好市多高雄中華店停車場要收費了！3月起實施 會員敲碗：全台跟進
繼高雄大順店之後，美式賣場好市多「高雄中華店」也宣布將於3月1日開始停車場要收費了！收費標準與其他店相同，每小時100元，消費滿500元可折抵3小時，消息一出，大部分會員紛紛叫好，表示「早就該這樣了，放假時間超難停車」、「隨便買都超過，支持收費」、「不到5000出不來，500太低估了」，經常在嘉義、台南、新莊等店消費的會員也都敲碗跟進。
進駐開店後總是帶起周邊商圈熱度的美式賣場好市多，因為一開始停車場並未收費，經常造成部分臨近民眾鑽漏洞，未消費長期佔用車位，反而是要消費的會員找不到車位，抱怨連連，也讓賣場陸續將停車場改為收費制。目前全台共14間好市多，有7間停車要收費，包含台北北投店、內湖店、新北中和店、汐止店、台中北台中店及北高雄大順店，新竹店則是平日收費。
根據好市多停車場管理規範，小型車每小時100元，前30分鐘免費，超過30未滿1小時以1小時計算，憑當日好市多發票可折抵停車時數，發票累計未滿500元，可免費折抵停車1小時，發票累計500元以上，可免費折抵停車3小事，當日最高折抵3小時。
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