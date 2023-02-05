北部東部雨亂元宵 吳德榮：持續3天 這天好轉

東北風影響，中央氣象局發布大雨特報，宜蘭地區及綠島有局部大雨發生。

今天元宵節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天、明天鋒面前雲系影響，北部及東半部有局部雨，中部雲量增多、有局部短暫飄雨的機率。

他說，今天北部稍涼，中南部白天微熱、晚偏涼，北部15至21度，中部14至28度，南部15至30度，東部16至27度。

他表示，周二北部及東半部仍有局部雨，氣溫略降。周三好轉，北部短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨的機率。周四空檔，西晴、東偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，日夜溫差大。

吳德榮說，周五、周六另一鋒面通過，中部以北天氣轉變。模式愈近期末，模擬的不確定性愈大，應持續觀察最新資料。